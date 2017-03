Point, Budaj et Dumont mènent le Lightning à la victoire

NEW YORK - Brayden Point a marqué à deux reprises, dont le but vainqueur alors qu'il ne restait que 6:39 à disputer, et le Lightning de Tampa Bay l'a emporté 3-2 devant les Rangers de New York, lundi soir.

Peter Budaj a effectué 26 arrêts et a remporté sa première victoire depuis l'échange qui l'a mené de Los Angeles à Tampa Bay en retour du gardien Ben Bishop.

Gabriel Dumont a inscrit l'autre but du Lightning, qui a prolongé sa séquence victorieuse à trois matchs.

La troupe de Jon Cooper a amassé au moins un point dans huit de ses neuf dernières rencontres à l'étranger.

Steven Kampfer et Michael Grabner ont trouvé le fond du filet du côté des Rangers, qui avaient remporté leur match de la veille 4-1 face aux Red Wings de Detroit.

La formation new-yorkaise détient toujours une confortable avance au classement dans la lutte pour une place en séries éliminatoires.