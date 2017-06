Plus de 81 000 $ pour le combat McGregor-Mayweather

Conor McGregor et Flyod Mayweather/Twitter Conor McGregor

Conor McGregor et Flyod Mayweather/Twitter Conor McGregor

(98,5 Sports) - Si jamais l'envie vous prend d'assister en personne au combat prévu entre le champion de boxe Floyd Mayweather et le spécialiste des arts martiaux mixtes Conor McGregor, vous devez vous attendre à payer le prix.

L’affrontement atypique entre les deux pugilistes alimente les discussions au point que les prix atteignent des sommes plus que considérables sur les marchés de revente.

Au micro de Paul Houde, Jean-Philippe Arcand, l’auteur du blogue ringsideblog.com, a brossé un portrait des prix demandés. Le prix plancher est de l’ordre de 2000 $

« Si vous payez 2000 $, vous allez être très haut dans les gradins du T-Mobile Arena, assure-t-il. Sur StubHub, le billet le moins cher est de l’ordre de 2 100 $ et le plus cher avoisine les 10 000 $. Et sur un autre site, Vivid Seats, ça va de 1 933 $ à 81 435 $ pour un billet au parterre. »

La télé payante pourrait s’avérer une solution moins coûteuse pour assister au duel.

Rappelons que le combat sera disputé selon les règles de la boxe. Il n’y aura pas de coups de pied ni de projections, comme c’est le cas lors des combats de la UFC. Mayweather n’a jamais été battu en 49 combats professionnels.

Écoutez l’entrevue intégrale…