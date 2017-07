Plongeon: l'argent pour Abel et Citrini-Beaulieu

(98,5 Sports) - Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont remporté la médaille d'argent, lundi, au plongeon de trois mètres synchro féminin des Championnats du monde FINA présentés à Budapest.

Le duo québécois a récolté 323,43 points pour terminer derrière les Chinoises Chang Yani et Shi Tingmao (333,30 points), qui ont été en avance au classement provisoire à toutes les rondes.

La médaille de bronze a été décernée aux Russes Nadezhda Bazhina et Kristina Ilinykh (312,60 points.)



Abel et Citrini-Beaulieu ont confirmé leur deuxième place à leur cinquième et dernier tour aux tremplins, quand elles ont obtenu une note de 74,70 points. Le duo a reçu sa meilleure note du concours à son quatrième plongeon (75,33 points).



En 2015, lors des Mondiaux de Kazan, Abel avait également obtenu une médaille d’argent à cette épreuve, cette fois en compagnie de Pamela Ware. Deux ans plus tôt à Barcelone, ce même duo était monté sur la troisième marche du podium.