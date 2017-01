Pliskova est expéditive à Melbourne

MELBOURNE, Australie - La Tchèque Karolina Pliskova a vite réglé le cas de la Russe Anna Blinkova, éliminée en moins d'une heure au deuxième tour des Internationaux de tennis d'Australie, jeudi.

Finaliste à New York l'an derrnier, Pliskova a gagné 6-0 et 6-2, en 59 minutes. Cinquiême tête d'affiche, elle a obtenu cinq bris face à la joueuse qualifiée de 18 ans.



L'Anglaise Johanna Konta a eu raison de la Japonaise Naomi Osaka, 6-4 et 6-2. L'an dernier, la Britannique s'est rendue en demi-finale à Melbourne Park.



Ekaterina Makarova et Jelena Ostapenko figurent aussi parmi les gagnantes du jour.



Serena Williams, six fois championne de l'événement, va lancer le programme de soirée en se mesurant à Lucie Safarova.



Agnieszka Radwanska, Caroline Wozniacki et Dominika Cibulkova sont aussi à l'horaire.