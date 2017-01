Pierre Lavertu demeure avec les Stampeders

CALGARY - Le joueur de ligne offensive Pierre Lavertu a accepté une offre des Stampeders de Calgary.

Lavertu, 26 ans, originaire de Québec, aurait pu devenir joueur autonome sans compensation en février.



Les Stampeders ont fait de Lavertu leur premier choix lors du repêchage universitaire de 2014.



Lavertu a entamé 29 des 41 parties auxquelles il a pris part avec les Stampeders au cours des trois dernières saisons. En 2015, le centre a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la division ouest, après avoir fait partie d'une ligne offensive qui n'a concédé que 33 sacs.



Le footballeur de six pieds, trois pouces et 300 livres a joué dans les rangs universitaires pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Il a entamé huit matchs en 2016, avant de subir une blessure à une cheville qui a mis un terme à sa saison.



Il a participé à trois matchs éliminatoires avec les Stampeders et a fait partie de la formation albertaine lorsqu'elle a remporté la Coupe Grey en 2014.



Lavertu avait obtenu le mandat de remplacer le centre étoile Brett Jones, la recrue de l'année dans la LCF en 2013 et le joueur de ligne par excellence en 2014, qui avait quitté les Stamps pour se joindre aux Giants de New York, dans la NFL.