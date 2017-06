Phil Housley embauché par les Sabres

(98,5 Sports) - Toutes les équipes de la LNH ont maintenant un entraîneur-chef en vue de la prochaine saison.

Les Sabres de Buffalo ont embauché l'ancien défenseur étoile Phil Housley à titre d'entraîneur-chef jeudi.

L'Américain de 53 ans occupait les fonctions d’adjoint auprès de l’entraîneur-chef Peter Laviolette avec les Predators de Nashville depuis la saison 2013-2014.

Il succédera à Dan Bylsma qui a été remercié après sa deuxième saison à la barre de l’équipe.

Housley, qui a joué près de 1500 matchs dans la LNH, avait été repêché par les Sabres au 6e rang en 1982.

DONE DEAL: The Sabres have hired Hockey Hall of Famer and former Sabre Phil Housley as Head Coach. pic.twitter.com/EK3ut2ZMOy