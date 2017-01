PGA: un 59 pour Justin Thomas

HONOLULU - Justin Thomas a réussi un aigle au 18e trou et il a remis une carte de 59 (moins-11) au terme de la première ronde de l'Omnium Sony, jeudi.

L'Américain est ainsi devenu le septième joueur de l'histoire de la PGA à signer une carte sous le seuil de 60.

Jim Furyk l'a fait deux fois. Il avait notamment joué 58 en août dernier au Championnat Travelers sur le parcours TPC River Highlands de Cromwell, au Connecticut. Furyk a également remis une carte de 59 durant sa carrière.

Les autres golfeurs qui ont remis une carte de 59 sont Al Geiberger, Chip Beck, David Duval, Paul Goydos et Stuart Appleby.



Thomas s'est ainsi hissé provisoirement en tête du classement, bien que de nombreux golfeurs n'aient toujours pas pris le départ.



Les Américains Russell Henley et Gary Woodland, de même que l'Écossais Russell Knox, sont temporairement à égalité en en deuxième position après avoir complété le parcours en 64 coups.



Le Canadien MacKenzie Hughes a remis une carte de 68, tandis que ses compatriotes David Hearn et Nick Taylor sont toujours sur le parcours.