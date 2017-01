Peter Polansky éliminé aux qualifications des Internationaux d'Austraie

MELBOURNE, Australie - Le Canada comptera finalement deux représentants aux Internationaux d'Australie.

Peter Polansky, dernier espoir pour se joindre au tableau principal, a subi l'élimination lors du troisième tour des qualifications samedi.



L'athlète originaire de Thornhill, en Ontario, s'est incliné en trois manches, 6-4, 4-6, 6-3 face au Russe Andrey Rublev.



Il s'agit d'une certaine surprise puisque Polansky était classé 22e tête de série des qualifications et occupait le 135e rang du classement mondial en simple, tandis que Rublev s'est présenté au match en 156e position.



Mais le Russe de 19 ans n'en était pas à sa première surprise de la compétition. Vendredi, il avait atteint la troisième ronde des qualifications grâce à une victoire contre le Japonais Yuichi Sugita, classé quatrième, en deux manches.



Face au Canadien de 28 ans, Rublev l'a emporté même si Polansky a dominé au chapitre des as, avec neuf contre cinq. Le Canadien n'a commis qu'une seule double faute, contre quatre pour son jeune rival.



Malgré cela, Rublev a provoqué 15 balles de bris et en a converti cinq. De son côté, Polansky n'a pu faire mieux que trois bris en neuf occasions.



Milos Raonic, troisième tête de série du simple masculin, et Eugenie Bouchard, non classée, seront donc les deux seuls Canadiens à prendre part au tournoi en simple.



Bouchard affrontera l'Américaine Louisa Chirico tandis que Raonic sera opposé à l'Allemand Dustin Brown.