Patrick Carpentier fera des essais en Formule E

MONTRÉAL - Le promoteur du championnat du Formule E estime que les deux courses présentées à Montréal ce week-end se sont révélées un grand succès et il a annoncé que le pilote québécois Patrick Carpentier participera à des essais au volant d'une voiture de la série en octobre, à Valence (Espagne), dans l'espoir d'obtenir un volant pour la prochaine saison.

Alejandro Agag, qui a présenté plus de 30 courses de FE dans le monde en trois saisons, a déclaré que l'événement disputé dans les rues du centre-ville de Montréal a sans doute été l'un des meilleurs, sinon le meilleur jusqu'ici.



Carpentier, âgé de 45 ans, qui agissait comme ambassadeur du Montréal ePrix, a été emballé par l'expérience du week-end et il envisage de sortir de sa retraite pour rouler à temps plein dans la série.



Selon les organisateurs, quelque 45 000 personnes ont assisté à l'événement pendant le week-end.



Le Brésilien Lucas di Grassi a décroché son premier championnat des pilotes de la série, dimanche, après avoir terminé septième de la deuxième course.