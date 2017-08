Park remporte l'Omnium canadien féminin de golf

OTTAWA - Sung Hyun Park a ajouté une victoire à l'Omnium féminin canadien à son titre à l'Omnium féminin des États-Unis, dimanche, venant de l'arrière sur le parcours du Club de golf Ottawa Hunt.

Park a réussi un oiselet au dernier trou et elle a joué 64 (moins-7) pour remporter le tournoi par deux coups devant sa compatriote de la Corée du Sud Mirim Lee. Park a montré un pointage cumulatif de moins-13. Elle avait gagné l'Omnium féminin des États-Unis le mois dernier, pour obtenir un premier triomphe sur le circuit de la LPGA.



Maintenant, Park retournera à son domicile à Orlando, en Floride, pour relaxer.



«Je ne suis jamais allée à Disney World. Je crois que je n'ai pas le choix d'y aller cette fois, a-t-elle affirmé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon chien alors je vais m'amuser avec lui pendant mes vacances.»



Park a amorcé la journée à égalité en 12e position, mais elle n'a commis aucun boguey lors de la ronde finale et elle a réussi sept oiselets. Elle avait déjà mis son empreinte sur le titre avant même que le groupe final s'installe sur le tertre du 18e trou.



«Je suis un peu nerveuse quand je joue dans le dernier groupe, mais pas aujourd'hui, a déclaré Park. Aujourd'hui, je faisais partie d'un groupe qui s'élançait un peu plus tôt et j'étais très à l'aise dans mes coups.»



Nicole Broch Larsen et Mo Martin, qui menaient au terme de la troisième ronde, ont glissé au classement à la suite d'une journée plus difficile. Park accusait d'ailleurs quatre coups de retard sur eux lorsqu'elle s'est élancée du premier tertre de départ, dimanche.



Larsen a remis une carte de 70 et elle a conclu le tournoi à égalité en troisième position avec Cristie Kerr (69), In Gee Chun (70), Shanshan Feng (68) et Marina Alex (68). Martin a quant à elle bouclé le parcours en 72 coups, partageant la huitième place avec Jane Park (65) et Hyo Joo Kim (66).



La favorite locale, la Canadienne Brooke M. Henderson, a joué 71 et elle a terminé à égalité au 12e échelon, à moins-7. La veille, elle avait égalé un record du parcours en vertu d'une ronde de 63. Âgée de 19 ans, Henderson, qui a déjà gagné un tournoi majeur, est originaire de Smiths Falls, en Ontario.



«Je n'étais pas nerveuse, mais je sentais une certaine tension, a affirmé Henderson. Je voulais tellement gagner que mon jeu a peut-être été légèrement affecté. Quelques-uns de mes roulés sont passés si près de tomber au fond de la coupe. J'ai été un peu découragée.»



Brittany Marchand, l'autre golfeuse canadienne à avoir pris part aux rondes du week-end, a remis une carte de 69 et elle a pris le 30e rang, à moins-3.



«Mon début de ronde a été difficile, mais dans l'ensemble, j'ai bien joué. Après les premiers trous surtout, a observé Marchand. C'était une bonne journée. C'était de cette façon que je voulais terminer le tournoi.