Parise et Pominville souffrent des oreillons

(98,5 Sports) - Le Wild du Minnesota a annoncé lundi que les attaquants Jason Pominville et Zach Parise souffrent... des oreillons.

Tous les membres de l’organisation qui semblent avoir des symptômes de cette infection sont examinés et isolés du reste de l’équipe pour une période de cinq jours, a fait savoir le Wild.

