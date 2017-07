Palat s'entend avec le Lightning

TAMPA BAY, Floride - Le Lightning de Tampa Bay en est venu à une entente avec son attaquant Ondrej Palat à qui il a accordé un contrat de cinq ans d'une valeur annuelle moyenne de 5,3 millions $.

Palat était joueur autonome avec compensation et son cas devait être soumis à l'arbitrage. Les deux parties en sont venues à une entente avant la tenue de l'audience.

Âgé de 26 ans, Palat a participé à 75 rencontres avec le Lightning en 2016-2017, récoltant 17 buts et 52 points.

Originaire de Frydek-Mistek en République tchèque, Palat a terminé au troisième rang chez le Lightning aux chapitres des mentions d'aide avec 35 et du ratio défensif (+8).

Il s'est également classé quatrième pour les points et cinquième pour le nombre de buts en avantage numérique, avec cinq.

En 307 rencontres dans la LNH, toutes avec le Lightning, l'attaquant de six pieds et 188 livres a totalisé 218 points, dont 74 buts. Il a aussi pris part à 46 matchs des séries éliminatoires au cours desquels il a récolté 14 buts et 29 points. Il a inscrit huit buts et 16 points en 26 matchs au printemps 2015 lorsque le Lightning avait perdu la finale en six rencontres face aux Blackhawks de Chicago.

Choix de septième ronde, 208e au total en 2011, Palat a également représenté la République tchèque aux Jeux olympiques de 2014 et à la Coupe du monde de hockey à l'automne de 2016.