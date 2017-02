Pacioretty, Radulov et Danault comme larrons en foire

Philipp Danault

(98,5 Sports) - Max Pacioretty, Alexander Radulov et Philip Danault ont connu une grande soirée dans la victoire des Canadiens 5-2 sur les Sabres de Buffalo au Centre Bell.

Le capitaine était particulièrement disert au sujet de son compagnon de trio, Alexander Radulov qui lui a servi des passes magiques pour l’aider à marquer ses deux premiers buts. Sur le troisième, le Russe avait fait tout le travail avant que Pacioretty prenne un retour pour réussir le tour du chapeau.

«Il a deux coups droits, a dit avec humour Pacioretty au sujet de Radulov. Il est très dangereux des deux côtés du bâton. J’ai beaucoup de plaisir à jouer avec lui.»

Le jeune Philipp Danault ne cesse d’impressionner. Jouant au centre de Pacioretty et Radulov, il a contribué aux deux premiers buts de son capitaine.

«C’est un honneur pour de jouer avec Patch (Pacioretty) et Radu (Radulov), a dit Danault. Un a des habilités extraordinaires, l’autre marque des buts comme jamais. C’est vraiment plaisant de jouer avec ces deux vétérans-là, j’ai beaucoup de respect pour eux.»»

David Desharnais a réussi son retour au jeu en marquant un but. Le petit joueur de centre sait que jamais rien n’est acquis pour un joueur comme lui.

Le but qu’il a marqué était un bonus qui va lui enlever un peu de pression.

«T’es aussi bon que le dernier match que tu as joué et t’es aussi bon que le prochain que tu vas jouer a philosophé Desharnais. J’ai été à l’écart longtemps, je veux juste jouer, un match à la fois.»

Par ailleurs Desharnais était content en ce qui concerne son genou qui l’a tenu à l’écart du jeu.

«Ç’a bien été, a-t-il affirmé. C’est sûr que je ne mettais pas dans des situations super dangereuses non plus, je l’ai testé un peu, mais, j’étais plus prudent qu’autre chose.»

Un des joueurs les plus importants du Tricolore, le défenseur Andrei Marko, était lui aussi de retour après une longue absence.

«Je me sentais bien, a-t-il dit. La première période a été un peu difficile, j’essayais de prendre le rythme du match et par la suite tout s’est bien passé.»

Comme première mission il avait à intégrer au système de jeu de l’équipe le nouveau venu, le défenseur Nikita Nesterov qui a été son partenaire pendant le match.

Markov a aimé ce qu’il a vu de son nouveau coéquipier.

«Il a bien joué, a constaté le vétéran défenseur. Je le connais depuis longtemps. C’est un joueur dynamique qui a toujours joué avec beaucoup de passion.»