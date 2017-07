«On veut prendre les bonnes décisions» - Jacques Chapdelaine

(98,5 Sports) - Après avoir disputé deux matchs en cinq jours, les Alouettes de Montréal profitent de dix jours de congé avant la rencontre face aux Blue Bombers, jeudi, à Winnipeg. C'est donc le temps de faire des ajustements.

Et avec une fiche de deux victoires et trois revers, ce ne sont pas les ajustements qui manquent. Parmi les priorités : se transposer en situation de match et éviter les revirements.

« On veut prendre les bonnes décisions, a noté l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. Il faut remettre une période compétitive lors des entraînements pour mettre un petit peu de pression sur les joueurs.

« C’est comme n’importe qui dans le monde des affaires. Des décisions qui doivent être prises sous pression, c’est souvent les raisons pour lesquelles tu vois des revirements. »

Cela dit, les revirements n’expliquent pas tout, comme l’a fait remarquer le quart Darian Durant.

« Je joue à ce jeu depuis trop longtemps, a noté Durant. Il y a longtemps, je dominais la ligue avec 22 interceptions… et nous avons participé au match de la coupe Grey. L’an dernier, je n’ai été victime que de six interceptions et on n’a même pas participé aux séries.

« Tu dois maintenir le cap, respecter tes tracés, faire confiance à tes receveurs. Le reste… Tout le monde va être victime de revirements. Tu veux les minimiser, mais en fin de compte, ce n’est pas la statistique qui doit expliquer si on gagner ou on perd. »

Pour André Bolduc, l'entraîneur des demis à l'attaque, l’important, c’est de bien faire dès le premier essai.

« Un premier essai, c’est important pour le rythme. Quand tu gagnes quatre ou cinq verges lors du premier essai, tu te places en deuxième essai et «méduim». C’est déjà excitant. Tu as plein de choix de jeux.

« Par contre, si tu te retrouves en deuxième essai et dix verges à faire, la défense a l’avantage. On a commencé quelques matchs comme ça. Le premier jeu n’avait pas marché et c’est tannant de botter après deux jeux. C’est un jeu d’erreurs, mais on veut contrôler ce que l’on peut ».