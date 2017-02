«On sent une forme de frustration» - Dubé

Sven Andrighetto et Alex Galchenyuk semblaient avoir le moral dans les talons./AP

(98,5 sports) - Les Canadiens traversent sa pire période de la saison.

«Les Canadiens connaissent une mauvaise séquence, il n’y a pas beaucoup d’émotion dans leur jeu et on sent une forme de frustration, car les résultats ne sont pas au rendez-vous, a affirmé Danny Dubé. L’effort n’est pas constant.»

Ce qui dérange le plus notre analyste, c’est l’inertie de la brigade défensive.

«On se défend mal dans le territoire, ce qui crée des situations chaotiques et ce qui procure des occasions à l’adversaire d’organiser leur attaque. Ça place le gardien et toute l’équipe dans des situations critiques», a poursuivi Dubé.

Ce dernier a également souligné que les Canadiens n’entreprennent pas bien les périodes et même les matchs à l’occasion.

«Ils accordent le premier but dans les cinq premières minutes et pour une équipe qui a de la difficulté à marquer des buts, ça devient chaque fois des obstacles difficiles à surmonter, ça devient une montagne», a-t-il conclu.