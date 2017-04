«On n'est pas une équipe qui manque de confiance» - Claude Julien

Le point de presse de Claude Julien

(98,5 Sports) - Ne jamais être trop confiant après une victoire dramatique et ne jamais être trop abattu après un cuisant revers. C'est un peu ce qu'il fallait lire entre les lignes, samedi, quand on a demandé à Claude Julien si la victoire de 4-3 en prolongation du Canadien contre les Rangers allait donner un nouvel élan à son équipe. « Comment je d

« Comment je dirais, a hésité Julien, lors du point de presse tenu en fin d’après-midi à New York. Si c’était le contraire – que les Rangers avaient créé l’égalité 1-1 dans la série -, je dirais aux joueurs de ne pas s’en faire.

« D’un autre côté, quand tu gagnes un match comme ça, c’est encourageant. Il reste quand même qu’au prochain match, on recommence à zéro. »

Alexander Radulov a connu un fort match avec le but de la victoire et deux mentions d’aide. Un contraste avec le premier match durant lequel il avait été très discret. Claude Julien n’est pas étonné.

« Dans une série, tu as toujours besoin de tes meilleurs joueurs si tu veux avoir du succès. C’est ce que «Radu» a fait hier avec ses trois points et un gros but. Mais tu dois t’attendre à ça. »

Pour reprendre l’avantage, le Canadien va devoir remporter un match à New York, ce qui n’inquiète pas l’entraîneur du Tricolore.

« On a eu quand même assez de succès sur la route. On n’est pas une équipe qui manque de confiance sur la route. On a joué les Rangers quelques fois en fin de saison. Ce n’est pas la même chose qu’en séries, mais je pense qu’on a bien joué ici au Madison Square Garden. »