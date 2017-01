«On doit être meilleurs» - Therrien

On en parle en ondes : L'après-match du 18 janvier 2017. (11:40) . Publié le mercredi 18 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - On ne s'attendait pas à un très long point de presse de Michel Therrien après le revers de 4-1 encaissé aux mains des Penguins de Pittsburgh, mercredi soir. Et il a été effectivement expéditif.

Affichant sa mine des mauvais jours, l’entraîneur du Canadien a noté que le niveau de compétitivité affiché par les siens – ou plutôt l’absence de… - n’avait pas permis à son équipe de sérieusement prétendre à la victoire.

« En tant qu’équipe, on doit être meilleurs », a-t-il lancé.

Il est vrai qu’un bon nombre de joueurs du Canadien n’ont fait qu’acte de présence mercredi soir au Centre Bell. Et que face à une telle situation, c'est toute l’équipe qui est désemparée, selon l'analyste du 98,5 Sports, Dany Dubé.

« Si tu as un seul joueur par trio qui n’est pas en synchro avec les autres… Un seul sur le trio… Tu n’es plus capable de faire de l’échec-avant... Pour ta relance, il te manque une option de passe... Il te manque un gars sur la possession de la rondelle sur les revirements...

« Pourquoi Therrien a changé ses lignes, ses duos de défenseurs et qu’il a terminé le match avec cinq défenseurs? C'est parce qu’il n’était pas content du travail de certains joueurs. »

« Notre attaque ne s’est pas présentée lors des deux derniers matchs, a bien résumé Max Pacioretty. Chaque match est différent. Chaque adversaire, aussi. Eux, ils jouent très, très vite. »

« Il n’y avait rien qui marchait, et eux, ils gagnaient plus de batailles, a souligné le défenseur Mark Barberio. C’est le genre de match qui est frustrant, mais il y a beaucoup de matchs qui s’en viennent. Il faut corriger les erreurs le plus vite possible. »

« C'est une bonne équipe. Ils ont remporté la coupe Stanley, a noté Carey Price. Les bonnes équipes limitent vos options. Et c'est ce qui est arrivé. »