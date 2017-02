«On dirait qu'on a perdu notre identité» - Carey Price

(98,5 Sports) - Les Canadiens filent un mauvais coton, la pause de 5 jours sera certainement bénéfique pour que l'équipe se regroupe.

Après la défaite de 4-0 contre les Bruins à Boston, il va de soi que le coach n’avait pas vraiment envie de jaser avec les journalistes qui couvrent l’équipe.

Ses commentaires étaient brefs, la déception et peut-être même un peu d’inquiétude pointaient dans ses propos.

Contrairement ce qui se passe habituellement lorsque le Tricolore se présente à Boston, les joueurs montréalais ne semblaient pas avoir leur fougue habituelle dans affrontements contre l’ennemi numéro un.

«On a eu une bonne première période, a analysé Michel Therrien. On a perdu l’initiative avec les unités spéciales en deuxième et on s’est mis dans un trou dont on a jamais été capable de se relever.»

Le Canadien n’a qu’une seule victoire à ses sept derniers matchs, mais l’entraîneur n’a pas voulu s’étendre sur la séquence difficile de l’équipe.

«Je vais parler du match de ce soir, je ne suis pas ici pour faire un monologue pour les deux dernières semaines, a-t-il répondu sèchement lorsqu’on lui demandé de commenter la situation. J’ai expliqué exactement comment j’avais vu ça ce soir.»

Therrien a fini par convenir que la pause de cinq jours arrivait au bon moment.

«L’important pour tout le monde c’est de profiter de la pause, a-t-il dit. Ça va faire du bien pour les joueurs, physiquement et mentalement de se regrouper pour les prochains matchs.»

Le gardien Carey Price abondait dans le même sens que son entraîneur.

«Pour quelques-uns ça fera du bien de mettre un peu le hockey de côté, pour se regrouper et faire le pleine d’énergie, a-t-il convenu.»

Lorsqu’il analyse la performance globale de son équipe, Michel Therrien a réitéré encore une fois que plusieurs joueurs ne contribuent pas offensivement comme ils le devraient.

«Je pense que ça fait environ 7 matchs, qu’à 5 contre cinq, on ne marque pas à part Radulov et Pacioretty, a-t-il noté. On a besoin de la contribution de beaucoup plus de joueurs.»

Le Tricolore amorcera sa pause obligatoire de cinq jours au premier rang de la section Atlantique, mais les Sénateurs d'Ottawa n'accusent que six points de retard avec cinq parties de plus à jouer.

«C'est frustrant, mais maintenant, nous devons montrer ce dont nous sommes capables au retour du congé. Nous avons beaucoup de travail, mais les joueurs ont la bonne façon de voir les choses. Il faut se regarder dans le miroir et avoir une bonne attitude», a indiqué le capitaine du Canadien, Max Pacioretty.

Quant à Carey Price, il estime que l’équipe doit retrouver ce qui faisait son succès dans la première portion du calendrier.

«On dirait qu’on a perdu notre identité, constate le gardien. Nous sommes une équipe qui normalement joue une défensive très serrée. On fait passe la rondelle, on est du bon côté de la rondelle, mais en ce moment, on se fait toujours prendre du mauvais côté.»

À son retour au jeu après avoir raté les 18 dernières parties de sa troupe, Brendan Gallagher a joué pendant 11:06, décochant deux tirs au but et appliquant quatre mises en échec.

«Ce n'est pas facile de regarder l'équipe perdre de cette façon, a mentionné Gallagher. Je suis content d'être revenu au sein de la formation malgré le résultat décevant. C'est une séquence difficile pour nous, mais je veux faire partie de la solution.»