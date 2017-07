Chris Duvall a marqué le deuxième but de l`Impact./Graham Hughes-PC

(98,5 sports) - L'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello, était soulagé de la victoire des siens contre le D.C. United, victoire qui a permis au onze montréalais de quitter le dernier rang de l'Association de l'Est.

«On a fait le travail défensivement. On a réussi à casser leurs attaques. En première demie, nos lignes étaient un peu trop ouvertes, mais on s’est ajusté, a déclaré Biello. Notre transition offensive aurait pu être mieux, mais à la fin, on a récolté les trois points qu’on avait besoin.»

Biello avait de bons mots pour plusieurs de ses joueurs.

«Duvall (Chris) travaille très fort, je suis bien content qu’il ait marqué. Il a bien complété la passe de Dzemaili, ce qui n’était pas facile à faire. Il couvre beaucoup de terrain», a louangé l’entraîneur-chef du onze montréalais.

Dominic Oduro a raté une belle chance en deuxième demie quand il s’est présenté devant le gardien du D.C. United, mais il a complètement raté de précision.

«Dom a travaillé fort pour revenir au jeu. Il a raté plusieurs matchs, il doit continuer ainsi et se concentrer sur ce qu’il peut contrôler. Il a eu des chances et la prochaine fois avec un peu plus d’opportunité, il va marquer», a analysé Biello.

Ballou Tabla a connu un match difficile et Biello l’a protégé.

«Il est jeune et on doit l’aider, c’est normal qu’il ne soit pas toujours à 100 pour cent, a dit Biello. Sa cheville n’est pas encore complètement guérie. C’est un jeune avec un bon potentiel, il va grandir après avoir connu un match comme cela.»