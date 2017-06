«On a festoyé jusqu'aux petites heures du matin» - le dépisteur Luc Gauthier

(98,5 Sports) - Originaire de Sherbrooke, le Québécois Luc Gauthier est dépisteur pour les Penguins de Pittsburgh, les doubles champions en titre de la coupe Stanley.

Celui qui a déjà fait le même travail pour les Predators de Nashville est pour la troisième fois membre d’une équipe qui a remporté le trophée de Lord Stanley.

Au micro de Marion Langlois des Amateurs de sports, Luc Gauthier raconte les heures qui ont suivi la conquête des Penguins.

« Non, je n’ai pas dormi beaucoup, a lancé le dépisteur d’entrée de jeu. Victoire ou défaite, notre vol nolisé était prévu pour ce matin (lundi, le 12). Donc, Après le match, on a célébré un peu dans le vestiaire et on s’est rendus à l’hôtel avec les familles, les femmes et les enfants. On a festoyé jusqu’aux petites heures du matin.

« Nous étions nombreux. Il y avait le vol nolisé pour les joueurs et, pour montrer la grande classe des Penguins, un autre vol strictement pour les familles proches. On était une bonne gang. Ça prenait une grande salle ».

Gauthier estime que les joueurs des deux équipes étaient vidés au terme d'une longue saison.

« Ils carburent à l'adrénaline, sur le réservoir de réserve. Ce sont les émotions qui sont là. Après le match, tu vois le visage des joueurs tellement heureux d'avoir accompli leur mission. »

Gauthier ne tarit pas d'éloges envers le capitaine Sidney Crosby qui est bien plus qu'un grand joueur de hockey selon lui.

Le dépisteur ne veut pas commenter le départ probable du gardien Marc-André Fleury, mais il sait qu'une grande partie de la conquête de la coupe Stanley lui revient quand Matt Murray s'est blessé durant l'échauffement de la première série face aux Capitals de Washington.

« Il ne faut pas oublier la série qu'il a joué contre Washington. Le 7e match, à Washington, quand il a réussi un blanchissage.... Il a toute mon admiration ».

Écoutez l'entrevue intégrale...