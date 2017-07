Omnium britannique: les Américains donnent le ton

«J'ai regardé les gars jouer en matinée et ça semblait très difficile, a mentionné Kuchar. On dirait que plus vous amorciez votre ronde tard, meilleures étaient les conditions de jeu. Pour moi, c'était idéal d'amorcer le tournoi avec un score de 29.»



Dustin Johnson et Rory McIlroy n'ont pu profiter des conditions pour bien se positionner. Le golfeur no 1 au monde et le Nord-Irlandais ont joué des rondes de 71.



Le champion en titre Henrik Stenson, qui jouait avec Spieth, a également remis une carte de 71. Stenson avait aussi joué en compagnie de Spieth lors des deux premières rondes du Tournoi des Maîtres en 2015, quand le Texan avait mené d'un bout à l'autre.



«Il était brillant sur les verts cette semaine-là et il n'était pas très loin de la même qualité de jeu aujourd'hui», a noté Stenson.



Le Royal Birkdale a été beaucoup plus clément qu'il ne l'avait été il y a neuf ans, alors que des vents violents et de la pluie fouettaient le parcours. Le 146e Omnium britannique s'est amorcé par temps frais, sous une pluie fine et un fort vent. Mark O'Meara, vainqueur au Royal Birkdale en 1998 et qui dispute son dernier Omnium britannique, a frappé le premier coup de départ.



Puis, il en a frappé un autre.



Sa première balle a été perdue dans les ajoncs et il a joué un quadruple boguey, en route vers un pointage de 81.



Peu de temps après, les vents de la mer d'Irlande ont poussé les nuages pour faire place à un soleil radieux pour les rondes d'après-midi.



Si le vent est demeuré assez puissant, les pointages ont été plutôt bons.



Koepka, Spieth et Kuchar ont montré la voie. Ils sont suivis de Paul Casey et Charl Schwartzel à 66 et d'Ian Poulter, Justin Thomas, Richard Bland, Charley Hoffman, Rafa Cabrera Bello et du Canadien Austin Connelly à 67. Un autre groupe, qui inclut le Japonais Hideki Matsuyama, suit à 68.



L'autre Canadien en lice, Adam Hadwin, a connu une journée plus difficile avec une carte de 71, un coup au-dessus de la normale.