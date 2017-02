Oeil au beurre noir et erreur de jeunesse

OTTAWA - Si vous pensez que la conclusion du Super Bowl a été incompréhensible, dimanche à Houston, que dire de la fin absolument invraisemblable de la rencontre du Groupe mondial de la Coupe Davis entre le Canada et la Grande-Bretagne, alors que le Canada a été disqualifié au cinquième match décisif après que le jeune Denis Shapovalov ait atteint l'arbitre dans l'oeil avec une balle frappée à bout de bras dans un geste de frustration?

Un texte de Mario Brisebois

L’officiel Arnaud Gabas, un Français de Toulouse, est sorti du court ébranlé avec un sac de glace.

« On l’a conduit à l’hôpital, a dit un responsable du transport. Le docteur ici préférait un examen préventif de la cornée. Il n’y avait pas de risque à prendre surtout qu’il avait un avion à prendre lundi matin. Dans l’auto, il était «schotché» à son cellulaire. Les images font vite le tour du monde maintenant et les messages ne dérougissaient pas.»

Champion junior de Wimbledon, Sapovalov était à mi-terrain lorsqu’il a smashé la balle, mécontent d’un bris à 1-2 à la troisième manche. Il ne visait pas la chaise, bien sûr, mais bon.

Un message sur Twitter de la sœur de Gabas est rassurant. Elle évoque un œil au beurre noir.

IL ACCEPTE SES REPONSABILITÉS

Cela faisait une bonne heure que les quelque 7500 spectateurs avaient quitté l’aréna de la Place TD. Même chose pour les joueurs qui ont suivi peu après, y compris les Britanniques dont les célébrations ont été discrètes.

« Nous sommes tous un peu mal à l’aise pour ce que vit Denis en ce moment », a déclaré le capitaine britannique Leon Smith en total gentilhomme.

En vrai capitaine qui refuse de quitter le navire même une fois la tempête un peu calmée, Martin Laurendeau était toujours au vestiaire vers 19 h.

Gérant d’Équipe Canada, Alain Beaupré était là aussi avec le joueur de double Adil Shamasdin qui remplissait sa valise grosse comme un piano.

Pas de colère ou de rancœur chez Laurendeau, dont ce n’est pas la nature de toute façon.

Pas de surprise non plus à propos de la décision lorsque l’accident est survenu à 6-4, 6-3 et 2-1 en faveur de Kyle Edmund.

« Je n’ai pas vu le coup, car j’avais tourné le dos au terrain un bref instant afin de me préparer à recevoir Denis au changement de côté. Mais j’ai tout de suite compris que c’était fini en voyant l’arbitre se prendre la tête à deux mains », a mentionn Laurendeau.

N’importe quel joueur, même chez les plus expérimentés, aurait été complément secoué de constater l’incident qu’il venait de causer. Imaginez donc Shapo, qui reste une verte recrue.

« Il faut donner ça au “Kid”, qui tout a tout de suite accepté l’ensemble de ses responsabilités en conférence de presse », a déclaré le capitaine.

Non, il n’était vraiment pas nécessaire de sévir pour avoir aussi causé la perte du Canada.

« Je suis immensément embarrassé et honteux. Heureusement, l’arbitre va mieux ce qui ne change rien à mon comportement inapproprié. Je veux m’excuser auprès de l’arbitre et tous les autres membres de la Fédération internationale pour ce geste. J’ai laissé tomber le pays. Plus jamais vous ne me reverrez faire ces choses », ont été les mots de Shapo dans son repentir.

Il est vrai qu’il est bien jeune pour vivre autant de pression, mais à la défense du capitaine qui peut très bien le faire lui-même, il faut bien préparer nos jeunes pour soutenir Milos Raonic dont la santé fragile n’est plus un secret.

UN RETOUR GASPILLÉ, MAIS...

Laurendeau a parlé du mea culpa de Shapo.

Il a été clair sur l’impact du « bûchage » qui a relégué dans l’ombre la très courageuse performance de Vasek Pospisil en quatre manches — et sur une seule jambe avec un genou amoché — qui avait remis le Canada en selle en sortant le numéro un britannique Daniel Evans pour un deuxième gain en autant de jours contre un Top 50.

« Bravo Vasek ! Il nous a donné du très gros tennis. Son jeu était vraiment relevé. Son match a été un des plus beaux que j’ai vus à la Coupe Davis », a dit Laurendeau.

On revient sur l’impact de la disqualification somme toute pas aussi costaud dans l’issue de la rencontre.

« Pas sûr du tout que nous aurions pu espérer gagner à ce stade du match, car Edward dominait de plus en plus », a-t-il reconnu.

QUE FAIT-ON POUR LA SUITE ?

Parle, parle, jase, jase, ce ne fut pas la course pour rejoindre les « boys » qui regardaient le Super Bowl une fois arrivés à l’hôtel.

Cela allait et devait attendre.

Si la Coupe Davis est terminée jusqu’en septembre pour le Canada qui devra alors se soumettre à une rencontre de barrage contre un pays à déterminer en juillet, le job de Martin Laurendeau n’arrête jamais.

Les Patriotes allaient attendre. Lady Gaga et Minou (Marie-Noëlle, la brave blonde de Martin) aussi. Il y avait plus important, notamment rencontrer les parents de Shapovalov et discuter avec eux à la suite des événements.

« Nous devons repartir mercredi. Ce sera pour se rendre aux qualifications à Cherbourg, où il a un Challenger. Avec tout ce qui s’est passé, peut-être vaut-il mieux attendre que la poussière retombe avant d’exposer Denis. Il représente un très rare talent. Il faudra vraiment voir », raconte Laurendeau.

En plus d’être capitaine du Canada, il faut savoir que Martin Laurendeau devient cette année le conseiller-accompagnateur de Shapovalov.

UN TRÈS GROS SUCCÈS CONFIRMÉ

Les chiffres dévoilés par Tennis Canada confirment les commentaires sur le succès de la Coupe Davis à Ottawa, en n’oubliant pas la ville voisine de Gatineau et son solide noyau de fervents de tennis.

Le total de 21 482 spectateurs pendant les trois jours a éclipsé la marque précédente de 17 805 établie à Vancouver au début des années 1990.

On le dit et on le répète, ce ne sera pas nécessaire d’attendre un autre 23 ans avant le retour du tennis de très haut niveau dans la région.

AMENDE, MAIS PAS DE SANCTION...

En dernière heure, la Fédé internationale met Denis Shapovalov à l’amende pour la somme de 7 000 $ américains (environ 9 200 $ canadiens).

Ouf !

À son âge, une sanction disciplinaire aurait été plus grave. On va s’organiser avec les $$$.