Oakland se prépare pour le défilé soulignant le triomphe des Warriors

OAKLAND, Calif. - Après une nuit à célébrer le plus récent championnat de la NBA mérité par les Warriors, les amateurs se sont rués pour acquérir les chandails et les casquettes soulignant le triomphe de Golden State, mardi.

Tout au long du trajet qu'empruntera le défilé des champions, on s'affairait à installer une bannière après l'autre.



Le défilé aura lieu jeudi à compter de 10h00, au centre-ville d'Oakland. Ce sera le même tracé qu'on a établi pour célébrer le titre de 2015.



Le défilé va débuter au coin de Broadway et de la 11e rue, puis se terminer au centre des congrès Henry J. Kaiser.



La ville s'attend à ce que plus d'un million de personnes y assistent.



Le réseau de transport en commun BART prévoit une affluence qui pourrait éclipser ses deux journées les plus occupées: le 31 octobre 2012 et ses 568 061 voyageurs (le défilé des Giants de San Francisco, alors champions de la Série mondiale), et le 19 juin 2015, avec 548 076 personnes (le défilé des Warriors).



Un peu partout après le gain de lundi soir, on dansait dans les rues et on faisait entendre les klaxons, à Oakland et à San Francisco.



Kevin Durant, Stephen Curry et compagnie ont battu les Cavaliers de Cleveland 129-120 à l'Oracle Arena, remportant la série finale en cinq matches.



Les réjouissances ont été largement pacifiques. Cependant, une quarantaine de contraventions ont été émises et une trentaine de voitures remorquées suite à de la conduite dangereuse, a dit Johnna Watson, porte-parole de la police d'Oakland.



Des bouteilles lancées ont aussi laissé des éclats de verre au centre-ville d'Oakland. Une voiture a également été endommagée quand des amateurs ont sauté sur le toit, a indiqué la police.