«Nous nous sommes très bien servis de notre vitesse» - Petry

(98,5 Sports) - Le défenseur Jeff Petry estime qu'il joue son meilleur hockey depuis qu'il est à Montréal. Et pas seulement en raison de son excellente production à l'attaque lors des derniers matchs.

« J’ai eu un passage à vide et j’ai discuté avec JJ (Jean-Jacques Daignault), rappelle le joueur qui inscrit un but et récolté deux mentions d’aide lors de la victoire de 5-1 face aux Ducks d’Anaheim.

« Quand tu es à ton sommet, tu patines et tu te sers de ton corps. Je suis retourné à cette façon de faire et ça rapporte des dividendes. »

Petry croit aussi que le Canadien a mis toutes les chances de son côté pour s’imposer face à la formation californienne.

« On en parlait encore ce matin, ajoute Petry. Quand on respecte notre système de jeu, nous sommes une équipe difficile à vaincre. Ce soir, nous nous sommes très bien servis de notre vitesse, ce qui est notre plus gros atout. »

Pour Paul Byron, les maigres 13 tirs au but des Ducks en direction de Carey Price s’expliquent par un effort collectif.

« Tout le monde travaille fort, on ne donne pas de chances et on joue un jeu intelligent, a expliqué Byron, en français. On joue contre des bonnes équipes et on ne veut pas leur donner d’occasions (de marquer).

« Pour mon but, c’est un beau jeu à la ligne bleue de (Brian) Flynn et (Torrey) Mitchell. Et avec sa vitesse, Petry a dirigé la rondelle parfaitement sur moi. »