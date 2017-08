«Nous nous sommes endormis» - Evan Bush

(98,5 Sports) - Après une jolie séquence de quatre victoires, l'Impact a été vaincu 3-1 par le Toronto FC, dimanche, au Stade Saputo.

Pour Patrice Bernier, l'une des explications du revers tient au manque de finition au plan collectif.

« On a eu des chances, a noté Bernier. Je pense qu'on aurait dû marquer bien avant eux. En première demie, nous étions proches, mais il y avait beaucoup de déchets techniques dans notre jeu.

« Ils sont très bons avec le ballon, mais nous leur redonnions le ballon trop facilement. C'est quelque chose que nous allons devoir rectifier. Pendant notre série de victoires, nous étions meilleurs au niveau collectif. Là, notre jeu était décousu.»

Rien n'était perdu pour l'Impact à 1-0, mais l'équipe de Mauro Biello s'est fait surprendre en début de deuxième demie.

« Nous devons leur faire mal, a noté l'entraîneur. Nous avons eu des occasions en première demie. Si nous marquons sur le coup franc de Dzemaili ou sur le rebond... C'était égal comme match en première demie. Après, ils ont compté un but facilement à la suite d'un manque de concentration et c'est 2-0. C'est un match différent. Nous devons apprendre de ces situations. Nous allons devoir faire mieux. »

« Nous nous sommes endormis, a affirmé le gardien Evan Bush. C'est inacceptable d'endormir comme ça, cinq minutes après le début de la deuxième demie. Et ça nous a cassé les reins. »

Et il faut admettre que les joueurs de l'Impact n'ont pas aidé leur cause en argumentant souvent avec l'arbitre à la suite d'accrochages avec leurs adversaires.

« Oui, je crois que nous avons manqué de sang-froid par moment, a admis le défenseur Daniel Lovitz. Notre travail est de marquer des buts et de protéger notre filet. Nous ne pouvons pas gaspiller notre énergie en argumentant avec l'arbitre. »

« Il reste encore neuf matchs et on a des matchs en main, a rajouté Bernier. La saison n'est pas terminée et on est très proches des adversaires devant nous. On sait qu'on n'a pas joué le meilleur match, mais on va travailler à l'entraînement pour se préparer pour le match contre Chicago samedi prochain. »

(Avec Presse canadienne et Impact de Montréal)