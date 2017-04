«Nous avons toujours bien répondu après une contre-performance» - Vigneault

NEW YORK - La notion de l'importance du momentum en séries éliminatoires en prend pour son rhume dans la série opposant les Canadiens aux Rangers. Chaque fois que l'une ou l'autre des deux équipes connaît une bonne période ou un bon match, les rivaux réagissent et redonnent une nouvelle allure à la confrontation.

Si solide dimanche soir dans la victoire de 3-1, les Canadiens n'ont pas su se servir de cette performance pour pousser les Rangers au bord du précipice.

Du coup, les joueurs d'Alain Vigneault sont parvenus à égaler la série avec un gain de 2-1 dans le quatrième match, mardi.

«Toute l'année, nous avons bien répondu après une contre-performance et c'est ce que nous avons fait», a déclaré Vigneault qui avait qualifié d'ordinaire la performance de sa troupe dimanche.

Le gardien Carey Price a résumé le tout en quelques mots lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi il était si difficile de connaître deux bons matchs consécutifs.

«Le défi, c'est d'affronter la même équipe lors de la rencontre suivante. Chaque match sera différent. Chaque équipe va s'ajuster. C'est simplement une bataille d'ajustements.»

La séquence menant au but victorieux de Rick Nash a commencé à la suite d'une erreur de Jordie Benn près de son filet.

Par la suite, les joueurs des Canadiens ont été embouteillés dans leur territoire, et Max Pacioretty a tenté de pousser la rondelle hors de sa zone. Mais Ryan McDonagh a gardé le disque en zone du Tricolore et a repéré Nash, qui s'était caché derrière Benn et Jeff Petry.

«J'ai poussé la rondelle à Petry et il l'a projetée dans les airs. Quand il l'a fait, j'avais perdu le disque de vue et je pensais qu'il sortirait de la zone, a décrit Pacioretty. Nash s'est fait oublier derrière nos défenseurs. Je ne suis pas sûr si McDonagh essayait de passer la rondelle ou de la diriger vers le filet. C'est souvent ce qu'ils font. Ils anticipent le bon moment pour aller derrière nos défenseurs, et même derrière le filet. Ils anticipent les revirements aussi. C'en était un exemple.»