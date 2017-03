«Nous avons été complaisants» - Jordie Benn

On en parle en ondes : L'après-match du 23 mars 2017. (14:49) Publié le jeudi 23 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Il y a des matchs qu'une équipe gagne. Il y a des matchs qu'une équipe perd. Et il y a des matchs où une équipe ne fait qu'acte de présence. Le revers de 4-1 encaissé aux mains des Hurricanes de la Caroline entre dans cette dernière catégorie pour le Canadien de Montréal.

« Nous avons été complaisants… Nous avons été trop lents… Nous nous sommes éloignés de notre plan de match, a dit le défenseur Jordie Benn. Ça été un de ces soirs où nous avons été trop lents. Ce n’était pas notre soirée. »

Sur ce plan, Benn et son entraîneur Claude Julien étaient sur la même longueur d’onde.

« Inacceptable »

« On a vraiment manqué de concentration, a noté Julien. On n’était vraiment pas à point. On a joué contre une équipe qui joue bien dernièrement et ils ont démontré pourquoi.

« Les bagarres à un contre un, ils en ont gagné pas mal plus que nous. Les mises en jeu, on n’en gagne pas assez et on court toujours après la rondelle. Ces choses-là font que c’est difficile à gagner des matchs, mais ce soir, c’est vraiment un match qui est inacceptable de notre groupe au complet. »

Galchenyuk à l'aile

De retour à l'aile en compagnie d'un nouveau trio formé d'Andrew Shaw et d'Artturi Lehkonen, Alex Galchenyuk a été le plus dynamique des siens sur la patinoire et il a marqué un joli but dès la première période.

« Alex a joué un bon match, a dit Julein. Hormis son but, il a eu de bonnes chances de marquer. Il semblait très a l'aise. Il a accepté de passer du centre à l'aile et il a bien répondu. C'est ce qu'on recherche d'un joueur. J'ai bien aimé ça réaction. »

Interrogé quant à sa voir s'il était plus «à l'aise» au centre ou à l'aile, Galchenyuk a répondu un peu sèchement.

« Je peux jouer à n'importe quelle position: ailier ou centre. Je ne sais pas combien de fois je dois répondre à cette question. On a créé des chances de marquer rapidement dans le match, mais on voulait en créer plus. Nous avions parlé de faire en sorte de prendre l'avance et nous y sommes parvenus. Mais nous l'avons laissé filer et c'est inacceptable à domicile. Nous allons devoir analyser nos erreurs ».

Les mises en jeu

L'analyste Dany Dubé a résumé en quelques mots l'autre grosse lacune des joueurs du Canadien contre les Hurricanes: les pourcentages de mises en jeu remportées.

« Andrew Shaw, 29 pour cent... Plekanec, 13 pour cent... Danault, 50 pour cent... »

Pas besoin d'en rajouter.