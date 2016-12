« Notre avantage numérique éprouve beaucoup de difficultés» - Therrien

On en parle en ondes : L'après-match du 22 décembre 2016. (11:41) Publié le jeudi 22 décembre 2016 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - L'issue de la rencontre entre le Canadien et le Wild s'est jouée sur quelques détails, mais l'entraîneur Michel Therrien estime quand même qu'un aspect du jeu de son équipe laisse à désirer.

« C’était un match qui était serré. On a quand même eu droit à un bel effort. Mais une chose est certaine, notre avantage numérique éprouve beaucoup, beaucoup de difficulté.

« L’exécution, visiblement, n’était pas là. Pas plus que la confiance. Donc, ce soir encore, on a éprouvé des difficultés en avantage numérique. »

Le Tricolore a été 0-en-4 face au Wild, mais le défenseur Nathan Beaulieu refusait de voir que du noir dans cette affaire.



« Nous avons été corrects, a dit Beaulieu. Pas aussi bons que lors du dernier match (2-en-6), mais si vous ne marquez pas, vous voulez au moins en profiter pour prendre du rythme, a noté Beaulieu. En général, nous n'avons pas été mauvais. »

Depuis qu'Alex Galchenyuk s'est blessé face aux Kings de Los Angeles le 4 décembre, l'avantage numérique du Canadien affiche une efficacité de 10 pour cent (3-en-30).

Michel Therrien a estimé que sa brigade défensive – privée d’Andreï Markov et d’Alexei Emelin – a bien fait dans les circonstances, même si Zach Redmond et Joel Hanley n’ont guère joué. Bilan : Shea Weber, Jeff Petry, Nathan Beaulieu et Mark Barberio ont été surtaxés. Et un autre match est prévu vendredi soir, à Columbus.

« Ce soir, on pensait au match de ce soir. Pas au match de demain », a répondu Therrien, lorsqu’interrogé dans la perspective de la rencontre du lendemain. Rencontre où Al Montoya sera dans le filet du Canadien.

Le Tricolore s’est incliné 10-0 à Colombus le 4 novembre avec Montoya devant le filet pour toute la durée du massacre.

Ils ont eu un bon début. Les premières 10 minutes, on était sur les talons. Et à partir de là, on a dicté l’allure du match. »

Dubnyk a eu le dessus

Devan Dubnyk, meneur dans la LNH avant les matchs de jeudi pour la moyenne de buts alloués et le taux d'efficacité, a eu le dessus sur Carey Price. Dubnyk a effectué 32 arrêts devant le filet du Wild, tandis que Price a accordé trois buts sur 26 lancers.



« Il est un bon gardien, a déclaré Price au sujet de son rival. Son parcours n'a pas toujours été facile, mais vous devez respecter sa volonté et la manière dont il s'est comporté tout au long du processus. Je dois lui lever mon chapeau.



« Ce n'était pas seulement moi contre lui, mais vous voulez toujours faire mieux que votre vis-à-vis. »

Price a fait une mauvaise sortie autour de son filet, ce qui a permis à Jordan Schroeder de le surprendre avec un tourniquet. Mais il aimerait revoir le tir d'Eric Staal tandis que le Canadien était en avantage d'un homme en troisième période.

Staal donné les devants au Wild pour une première fois dans le match en touchant la cible en infériorité numérique après 3:08 de jeu au dernier tiers. Staal a pu s'avancer seul devant Price, qu'il a battu à l'aide d'un tir vif du côté rapproché.

« Je pensais qu'il allait garder le disque un peu plus longtemps, a expliqué Price. Il est dans la ligue depuis longtemps et il est un joueur créatif. »

Sinon, tout le monde s'entendait que l'issue de la rencontre aurait pu aller des deux côtés.

« Cela s'est joué sur de petites erreurs, a noté Brendan Gallagher. Il faut se regrouper et gagner demain. »

« C'est une équipe très solide, a renchéri Artturi Lehkonen, qui a inscrit un joli but. Ça aurait pu pencher en notre faveur. »

(Avec La Presse canadienne)