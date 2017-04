Noah Juulsen rejoint les IceCaps pour les séries éliminatoires de l'AHL

MONTRÉAL - Le premier choix du Canadien lors du repêchage de 2015, Noah Juulsen, a été prêté aux IceCaps de St. John's, a annoncé l'organisation par voie de communiqué jeudi.

Juulsen rejoindra ses coéquipiers du club-école dès vendredi. Le parcours de Juulsen dans les rangs juniors a récemment pris fin, après que les Silvertips d'Everett, de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), eurent été éliminés au deuxième tour des séries éliminatoires. Il a conclu son parcours avec une récolte de deux mentions d'aide en 10 matchs d'après-saison.



Le capitaine des Silvertips a marqué 12 buts et amassé 34 points en 49 matchs réguliers, en plus d'afficher un différentiel de plus-15. Plus tôt cette saison, le défenseur de six pieds trois pouces avait permis au Canada d'obtenir la médaille d'argent au Championnat du monde de hockey junior.



Juulsen est le deuxième espoir du Tricolore à être rappelé au cours des derniers jours. Victor Mete avait obtenu un essai amateur avec le club-école du CH mercredi.



Les hommes de Sylvain Lefebvre commenceront leur parcours éliminatoire vendredi, alors qu'ils affronteront au premier tour le Crunch de Syracuse.