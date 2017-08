Neymar veut quitter le club de soccer FC Barcelone

SANT JOAN DESPI, Espagne - Le club de soccer FC Barcelone a fait savoir mercredi que son joueur-étoile Neymar avait l'intention de quitter l'équipe, probablement pour se joindre au Paris Saint-Germain.

Le FC Barcelone précise que Neymar a rencontré ses coéquipiers et leur a fait part de sa décision avant de quitter le site d'entraînement avec la permission du personnel technique.



Selon plusieurs rumeurs, le Paris Saint-Germain serait prêt à verser une somme colossale de 222 millions d'euros, ce qui équivaut à plus de 330 millions $ CAN, pour obtenir le transfert du Brésilien âgé de 25 ans.



Il se rendrait à Paris d'ici vendredi pour subir un examen médical. Il serait présenté officiellement en début de semaine prochaine.



Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est détenu par des intérêts du Qatar.