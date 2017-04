Murray s'incline au 3e tour devant Ramos-Vinolas au Masters de Monte-Carlo

MONTE-CARLO - Andy Murray a gaspillé une avance de 4-0 dans la manche ultime de son match de troisième tour du Masters de Monte-Carlo et l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas en a profité pour inscrire une victoire de 2-6, 6-2, 7-5.

Le Britannique, qui effectue son retour au jeu après avoir été ennuyé par une blessure au coude droit, a semblé rouillé. Le favori du tournoi a éprouvé toutes sortes d'ennuis au service dans ce match de plus de deux heures 30 minutes, ponctué de 13 bris, dont sept contre lui.



«Je suis déçu d'avoir perdu en dépit de la position dans laquelle j'étais, a confié Murray. Je n'ai pas perdu tellement de matchs comme celui-ci au cours de ma carrière.»



Ramos-Vinolas, 15e tête de série, retrouvera Marin Cilic, classé cinquième, en quarts de finale. Le Croate a accédé au quatrième tour en défaisant la tête de série no 9, Tomas Berdych, 6-2, 7-6 (0).



Tout semblait pourtant baigner dans l'huile à 4-0 au troisième set pour Murray. C'était avant que Ramos-Vinolas ne réussisse deux bris de service pour niveler la marque à 4-4. Après avoir de nouveau brisé le service du Britannique à 5-5, Ramos-Vinolas a signé la victoire sur sa première balle de match.



Le Suisse Stanislas Wawrinka s'est aussi fait montrer la sortie, baissant pavillon 6-4, 6-4 contre l'Uruguayen classé 16e Pablo Cuevas, tandis que le double champion du tournoi, Novak Djokovic, a fait fi d'une brève baisse de régime avant de prendre la mesure de Pablo Carreno Busta 6-2, 4-6, 6-4.



Djokovic a concédé cinq jeux consécutifs alors qu'il menait 2-0 au deuxième set, et il a dû puiser dans ses réserves contre le pugnace tennisman espagnol, dont la vitesse lui a permis de rejoindre de nombreuses balles habilement placées par le Serbe.



Djokovic accusait un déficit de 15-40 au neuvième jeu du set ultime, mais il a conservé son service. Il a ensuite scellé l'issue de la rencontre avec une volée en croisé au filet. Djokovic affrontera en quarts de finale le Belge David Goffin, et il présente une fiche de immaculée de 5-0 en carrière contre lui.



Dans les autres rencontres, le champion en titre Rafael Nadal a pris la mesure de l'Allemand Alexander Zverev, classé 14e, 6-1, 6-1, gâchant ainsi son 20e anniversaire.



Zverev avait poussé Nadal à la limite de cinq sets au troisième tour des Internationaux d'Australie, mais il n'a jamais été en mesure de prendre son rythme jeudi. Il a concédé le match sans trop se battre, commettant une double faute sur la troisième balle de match de la quatrième tête de série.



«Nous avions joué cinq sets en Australie. L'an dernier, à Indian Wells, c'était très serré au troisième (set); il avait même eu une balle de match, a rappelé Nadal. Avant la rencontre, je m'étais dit que ce serait un bon test pour moi.»



Nadal, à la recherche d'un 10e sacre à Monaco, fera face à l'Allemand Jan-Lennard Struff ou à l'Argentin Diego Schwartzman.



Le Français Lucas Pouille, 11e tête de série, menait 3-0 quand son compatriote Adrian Mannarino s'est retiré en raison d'un problème à la hanche. Goffin, classé 10e, a vaincu l'Autrichien Dominic Thiem (no 6) 7-6 (4), 4-6, 6-3.