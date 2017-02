Multiples chutes à Crans Montana: Lindsey Vonn critique les dirigeants (vidéo)

CRANS MONTANA, Suisse - Lindsey Vonn n'a pas voulu courir le risque de se blesser de nouveau, tout comme Mikaela Shiffrin.

Vonn et Shiffrin, de même que certaines de leurs coéquipières américaines, se sont désistées vendredi du combiné alpin en raison des conditions dangereuses du parcours.

Les trois premières concurrentes ont toutes été victimes d'une chute et l'une d'entre elles a été évacuée sur une civière après avoir subi une blessure au genou.

La chute de Denise Feierabend:

La chute de Tessa Worsley:



«Dans mon cas, j'ai tellement eu de blessures qu'il n'était pas question de risquer quoi que ce soit aujourd'hui, a déclaré Vonn. Beaucoup d'autres athlètes et entraîneurs m'ont demandé de faire pression pour tenter de faire annuler la course parce que c'était trop dangereux et j'ai fait de mon mieux. Mais je prie simplement que personne d'autre ne se blesse aujourd'hui. Je pense que c'était une décision intelligente de la part de notre équipe de nous retirer de la course.»



Après des chutes de Ilka Stuhec, Tessa Worley et Denise Feierabend à peu près au même endroit lors du super-G du combiné, l'épreuve a été interrompue et le portillon de départ a été déplacé plus bas sur la piste.



Stuhec et Worley ont pu reprendre le départ mais Feierabend en a été incapable en raison de sa blessure. Worley a chuté de nouveau à sa deuxième tentative.



Federica Brignone, deuxième après la manche du super-G, a gagné l'épreuve, devançant la meneuse privisoire Stuhec lors du slalom. Michaela Kirchgasser a fini troisième.



Vonn a affirmé que la course n'aurait pas dû aller de l'avant après que plusieurs des premières concurrentes — incluant sa coéquipière américaine Julia Mancuso — a chuté en testant le parcours alors que la neige commençait à fondre et que les conditions météorologiques étaient changeantes.



?D'abord et avant tout, si toutes les premières concurrentes à aller en piste chutent et ne finissent pas, c'est le signe que quelque chose ne va pas, a déclaré Vonn. Elles sont là pour une raison. Julia était l'une d'elles, elle leur a dit et ils n'ont pas écouté.



?Secundo: Ecoutez les représentantes. Sofia (Goggia) leur a dit qu'il n'était pas acceptable de courir mais ils n'en ont pas tenu compte et maintenant Denise s'est problablement blessée au genou parce que personne n'a écouté.?



Vonn, âgée de 32 ans, a raté presque deux saisons de compétitions après s'être blessée au genou droit en Autriche en 2013. Elle a blessé le même genou à son retour.



Vonn a effectué un retour le mois dernier après presque un an d'inactivité en raison de blessures au genou et au bras.



?Le problème, c'est que beaucoup de gens croient que nos opinions ne sont que des plaintes, a poursuivi Vonn. Nous sommes des femmes, nous pleurnichons et nous devons souffrir en silence et courir. Probablement plus de la moitié des concurrentes ont déjà été blessées auparavant... c'est malheureux que la FIS ne nous écoute pas.?



La Fédération américaine de ski a annoncé que son équipe formée de Vonn, Shiffrin, Laurenne Ross, Jaqueline Wiles, Breezy Johnson et Stacey Cook ne prendrait pas part à la compétition. Wiles, Cook et Johnson ont toutefois pris le départ, mais seule Johnson a complété la première manche. Elle était 36e après le super-G.



Shiffrin, meneuse du classement général de la Coupe du monde, détient plus de 300 points d'avance au classement devant Suthec et Goggia, ses plus proches rivales. La championne en titre Laura Gut, qui occupe la deuxième position, est à l'écart de la compétition pour le reste de la saison en raison d'une blessure au genou qu'elle a subie pendant un entraînement aux championnats du monde à Saint-Moritz il y a deux semaines.



La course de vendredi remplaçait celle initialement programmée à Altenmarkt-Zauchensee, en Autriche. Un autre combiné figure au programme dimanche et un super-G sera disputé samedi.