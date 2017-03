Monfils ne représentera pas la France en quarts de finale à la Coupe Davis

Wilfredo Lee / The Associated Press

PARIS - Le Français Gaël Monfils s'est retiré du duel en quarts de finale de la Coupe Davis contre le Royaume-Uni le mois prochain en raison de blessures au genou gauche et au tendon d'Achille.

La Fédération française de tennis a dit par voie de communiqué mercredi que Pierre-Hugues Herbert a aussi été écarté de l'affrontement qui se tiendra sur la terre battue à Rouen du 7 au 9 avril en raison d'une blessure à la cuisse droite. Le capitaine de la France, Yannick Noah, a donc rappelé Julien Benneteau et Jérémy Chardy afin de les remplacer dans sa formation.



Noah était conscient des blessures de Monfils lorsqu'il l'avait nommé à titre de réserviste mardi, mais il espérait que le tennisman soit remis à temps pour jouer.



La France sera également privée de Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet.



Benneteau et Chardy seront accompagnés de Nicolas Mahut, Lucas Pouille et Gilles Simon au sein de l'équipe de France.



Le capitaine du Royaume-Uni, Leon Davis, a mentionné mardi que le favori, Andy Murray, s'absentera lui aussi de l'affrontement à cause d'une blessure à un coude.



Ce sera la première fois que la France et le Royaume-Uni s'affronteront sur la terre battue depuis que l'équipe britannique a triomphé 3-2 lors des demi-finales européennes à Roland Garros en 1978.