MLB: à surveiller en 2e moitié de saison

MONTRÉAL - Kyle Schwarber, Carlos Correa et Trea Turner ont tous été rappelés des mineures avant la pause du match des étoiles et ils ont grandement aidé leur équipe jusqu'en séries au cours des deux dernières années.

Quelles recrues auront le plus grand impact en deuxième moitié de saison, cette année?



Aaron Judge, Cody Bellinger, Andrew Benintendi, Trey Mancini et Yuli Gurriel sont bien sûr exclus de la liste parce qu'ils sont dans les Majeures depuis le mois d'avril.



Voici cinq jeunes joueurs qui pourraient faire la différence depuis leur rappel, après le 1er mai:



Clint Frazier, voltigeur des Yankees de New York. Frazier a maintenu une moyenne de ,292 avec trois circuits depuis qu'il a été rappelé le 1er juillet. Acquis en juillet dernier lors d'une transaction qui a envoyé le releveur Andrew Miller aux Indians de Cleveland, Frazier a fait bonne impression dans les mineures avant d'être rappelé dans le Bronx à la suite d'une blessure à Matt Holliday. Les Yankees se retrouvent à trois matchs et demi du premier rang de la section Est de l'Américaine et Frazier pourrait donner un bon coup de pouce dans leur course aux séries.



Ian Happ, voltigeur des Cubs de Chicago. Happ est arrivé dans les Majeures le 13 mai, moins de deux ans après avoir été sélectionné au neuvième rang de la première ronde du repêchage. Il a été si impressionnant avec les champions de la Série mondiale que le gérant Joe Maddon l'a gardé dans sa formation. Happ frappe pour ,257 avec 13 circuits et 31 points produits. Son coup de bâton pourrait certainement être utile en deuxième moitié de saison, alors que les Cubs sont à cinq matchs et demi des Brewers de Milwaukee et du premier rang de la section Centrale de la Nationale.



Bradley Zimmer, voltigeur de centre des Indians de Cleveland. Zimmer a été rappelé des mineures le 16 mai et le choix de première ronde en 2014 ne devrait pas y retourner. Zimmer a conservé une moyenne de ,285 avec cinq longues balles et 25 points produits en 49 parties. Depuis son arrivée, les Indians revendiquent un dossier de 27-22 et ils ont pris la tête de la section Centrale de l'Américaine.



Paul DeJong, joueur de deuxième but des Cardinals de St. Louis. DeJong a conclu une impressionnante séquence de six semaines à l'attaque en réussissant sept coups sûrs de plus d'un but contre les Mets de New York. Il est devenu la première recrue depuis 1900 à en obtenir plus de six en une série. En 36 matchs cette saison, DeJong a maintenu une moyenne de ,313 avec neuf circuits et 20 points produits. Les Cardinals pourchassent également les Brewers et c'est en grande partie grâce à DeJong s'ils ne sont qu'à cinq matchs et demi du premier rang.



Jacob Faria, lanceur des Rays de Tampa Bay. Faria a été sensationnel depuis son arrivée, le 7 juin. Il a montré une fiche de 4-0 et une moyenne de points mérités de 2,11 en six départs. Le jeune droitier s'est avéré un bel ajout dans la rotation des Rays, qui sont à égalité avec les Yankees, à trois matchs et demi des Red Sox. Les Rays ont toujours eu une occasion de l'emporter lorsqu'il était au monticule et s'il poursuit sur cette lancée, Faria pourrait être d'office au mois d'octobre, si son équipe parvient à faire les séries.