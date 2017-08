Mitchell, Finch et les Stampeders défont les Argonauts 41-24 à Toronto

TORONTO - Bo Levi Mitchell a lancé trois passes de touché, Roy Finch a retourné un botté de dégagement pour un majeur et les Stampeders de Calgary ont défait les Argonauts de Toronto 41-24, jeudi soir.

Mitchell a complété la rencontre avec 19 passes complétées en 24 tentatives pour 249 verges de gains pour les Stampeders (5-1-1). Il a scellé l'issue de la rencontre avec une passe de touché de neuf verges à Marquay McDaniel au début de la deuxième demie, portant la marque à 34-10 en faveur des visiteurs devant une foule de 11 616 spectateurs réunis au BMO Field.



Mitchell a rejoint McDaniel avec une passe de touché de 10 verges alors qu'il restait 4:05 à écouler au match pour creuser l'écart à 41-13. Les Stampeders se sont hissés au sommet de la section Ouest devant les Eskimos d'Edmonton (5-0), qui accueilleront les Tiger-Cats de Hamilton (0-5) samedi soir.



Les Stampeders venaient d'encaisser un cuisant revers de 60-1 à domicile contre les Tiger-Cats, samedi dernier. Finch, qui a purgé une suspension de deux matchs cette saison pour avoir enfreint la politique antidopage de la ligue, a retourné un botté de dégagement sur 97 verges pour le touché.



Même s'ils disputaient leur deuxième match en seulement cinq soirs, les Stampeders ont signé leur septième victoire consécutive contre les Argonauts — et leur troisième consécutive cette saison.



Mitchell a aussi porté sa fiche à 7-0 contre les Argos et à 48-8-2 en carrière à titre de quart partant dans la LCF. Les Stamps ont une fiche de 29-6-2 contre les équipes de la section Est depuis 2013.



Les Argonauts (3-4) disputaient leur troisième match en 11 soirs (1-2 pendant cette période). Le quart partant Ricky Ray a complété 15 de ses 26 tentatives de passe pour des gains de 139 verges, un majeur et une interception avant de subir une blessure à une épaule en deuxième demie.



Ray n'a pu franchir le plateau des 300 verges de gains pour la première fois cette saison, et il a un dossier de 2-5 en sept départs avec les Argos contre les Stamps.



Les Torontois demeurent au sommet de l'Est en vertu de leur dossier de 3-0 contre des équipes de leur section. Ils ont toutefois une piètre fiche de 0-4 contre les clubs de l'Ouest et n'ont gagné que deux matchs à leurs 13 derniers duels contre eux.



Jerome Messam et DeVaris Daniels ont inscrit les autres touchés des Stamps. Rene Paredes a réussi cinq transformations et deux placements.



S.J. Green et Cody Fajardo ont riposté avec les majeurs des Argos. Anthony Coombs a réussi une transformation de deux points, tandis que Lirim Hajrullahu réalisait une transformation et trois placements.



