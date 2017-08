Milos Raonic se retire des Internationaux des États-Unis

(PC) - Le Canadien Milos Raonic a annoncé par le biais de son compte Instagram qu'il se retirait des Internationaux des États-Unis en raison d'une blessure au poignet.

Raonic, originaire de Thornhill en Ontario, a expliqué qu'il a tout fait en son possible afin d'être rétabli à temps.

«La douleur est trop vive et, après avoir consulté mes médecins, je n'ai aucune autre option que de me retirer du tournoi», peut-on lire dans sa publication.

La 11e raquette mondiale a affirmé que c'est cette blessure très douloureuse qui le suit depuis quelques semaines qui l'avait forcée à déclarer forfait au tournoi de Cincinnati la semaine dernière.

Il a également mentionné qu'il a dû subir une opération mercredi pour retirer des portions de l'os qui lui poserait problème.

«Je suis dévasté de devoir m'absenter de cet événement et de manquer la chance de jouer devant les partisans réunis à New York, mais je n'avais aucune autre option, a-t-il poursuivi. Je suis déjà de retour à l'entraînement afin de commencer ma réadaptation et j'espère être rétabli et être en mesure de jouer dans les prochaines semaines.»

«Je suis impatient de rejoindre le circuit en santé et plus fort. J'espère terminer l'année 2017 en bonne et due forme.»

Raonic s'était incliné dès son premier match aux mains d'Adrian Mannarino en deux manches de 6-4 lors d'un duel de deuxième tour à la Coupe Rogers, au début du mois. Il avait alors annoncé que sa blessure au poignet avait ressurgi.

Raonic a atteint le quatrième tour lors des Internationaux des États-Unis durant trois années consécutives, entre 2012-2014.