Mike Komisarek se joint aux Sabres

BUFFALO, New York - Vingt-quatre heures après avoir mis sous contrat pour deux saisons Nathan Beaulieu, les Sabres de Buffalo ont embauché, mardi, un autre ex-défenseur du Canadien de Montréal.

Mike Komisarek occupera un poste d'entraîneur responsable du développement des joueurs des Sabres, a annoncé l'organisation par l'entremise de son compte Twitter officiel.

L'ex-hockeyeur âgé de 35 ans, reconnu pour son style défensif et sa robustesse, avait été un choix de première ronde, le septième au total, du Canadien au repêchage de la Ligue nationale en 2001.



Après avoir passé ses six premières campagnes dans le circuit Bettman avec le Tricolore, Komisarek s'était joint aux Maple Leafs de Toronto pour les quatre saisons suivantes. Après un bref passage dans la Ligue américaine de hockey avec les Marlies de Toronto en 2012-13, il avait accepté une offre des Hurricanes de la Caroline pour la saison 2013-14.



Komisarek a éventuellement annoncé sa retraite en janvier 2015 et a décidé de retourner aux études à l'Université du Michigan, où il occupait également un poste d'entraîneur adjoint chez les Wolverines.



L'Américain, qui est natif de West Islip, dans l'État de New York, a marqué 14 buts et récolté 67 mentions d'assistance en 551 matchs en dans la LNH. Il a aussi inscrit un but et amassé deux mentions d'aide en 29 matchs éliminatoires - tous avec le Canadien.