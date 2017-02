Mikaël Kingsbury poursuit sa domination en raflant l'or à Tazawako

TAZAWAKO, Japon - Mikaël Kingsbury a remporté une quatrième médaille d'or consécutive en s'emparant de la tête à l'épreuve masculine de bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique, samedi, à Tazawako, au Japon.

Après avoir balayé les deux épreuves à Deer Valley, il y a deux semaines, et après avoir gagné celle de Pyeongchang, la semaine dernière, Kingsbury a dominé du début à la fin et il a raflé l'or grâce à un total de 89,99 points.



L'athlète de Deux-Montagnes a signé une sixième victoire cette saison et il a accentué son avance au sommet du classement général de la Coupe du monde et au sommet du classement pour l'obtention du globe de cristal.



Kingsbury a été accompagné sur le podium par son compatriote Philippe Marquis, qui a terminé au deuxième rang en raison d'une descente qui lui a valu 86,37 points. Marquis est monté sur le podium pour une troisième fois consécutive lors d'une épreuve individuelle de la Coupe du monde. Il avait pris la troisième place à Pyeongchang.



Le Français Benjamin Cavet s'est quant à lui emparé de la troisième marche du podium grâce à un total de 85,62 points.



Les Québécois Simon Pouliot-Cavanagh (79,78 points) et Marc-Antoine Gagnon (79,39 points) ont complété l'épreuve aux 13e et 14e échelons. Pour leur part, Luke Ulsifer (71,78 points) et Laurent Dumais (70,16 points) ont respectivement pris les 31e et 38e rangs.



Chez les dames, la Canadienne Andi Naude (76,37 points) s'est accrochée à sa troisième position et elle a décroché la médaille de bronze en devançant la Russe Regina Rakhimova (76,35 points) par deux centièmes. Pour une deuxième compétition consécutive, Naude est grimpée sur la troisième marche sur podium.



L'Australienne Britteny Cox a poursuivi sa domination en Coupe du monde en triomphant pour une sixième fois en huit épreuves. Son total de 78,57 points a été suffisant pour devancer la Française Perrine Laffont (78,36 points).



Chloé Dufour-Lapointe (74,97 points) a fait partie de la super finale, mais elle n'a pu faire mieux qu'une cinquième place. Ses soeurs Maxime (71,65 points) et Justine (53,70 points) ont terminé aux 13e et 33e échelons. L'autre Québécoise à prendre part à la compétition, Alex-Anne Gagnon, a pris la 12e place grâce à un total de 72,71 points.



La prochaine épreuve aura lieu dimanche, encore une fois à Tazawako, alors que les athlètes tenteront de remporter l'or lors de la descente en parallèle.