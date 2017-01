Michel Therrien veut voir où en est Scherbak dans son éveloppement

On en parle en ondes : Point de presse de Michel Therrien du 6 janvier 2017 (6:57) Publié le vendredi 06 janvier 2017 dans Les amateurs de sports Avec Martin McGuire

(98,5 Sports) - Les Canadiens termineront une séquence de 7 matchs sur la route en affrontant les Maple Leafs samedi soir à Toronto. Le Tricolore a récolté 8 points avec 3 victoires et deux défaites en prolongation en 6 matchs.

L’équipe de Michel Therrien s’est entraînée vendredi en vue de l’affrontement entre les grands rivaux historiques. Les hommes en bleu forment une équipe menée par les jeunes surdoués Austin Matthews, Mitchell Marner et William Nylander.

«C’est une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, a analysé l’entraîneur. Ils ont beaucoup de jeunes «élites», des futures vedettes de la Ligue nationale. Les deux matchs qu’on a joués à Montréal étaient chaudement disputés. Demain ce ne sera pas différent.»

Les joueurs et les entraîneurs étaient heureux de retrouver Andrei Markov et Alex Galchenyuk sur la patinoire même s’ils ne seront pas en mesure de participer au match contre les Leafs.

«Ils poursuivent leur réhabilitation, a expliqué Michel Therrien. C’est un premier entraînement avec le groupe. Ils vont encore s’entraîner demain matin. C’est la raison pour laquelle on les a fait venir sur le voyage à Toronto pour qu’ils s’entraînent avec leurs coéquipiers.»

L’entraîneur n’écarte pas la possibilité que les deux joueurs réintègrent la formation dès la semaine prochaine.

Les Canadiens ont appris une autre mauvaise nouvelle aujourd’hui : l’attaquant Brendan Gallagher, blessé à la main par un tir de Shea Weber, ratera 8 semaines d’activités.

«Encore une fois c’est une lourde perte, a constaté Therrien. Je trouvais que dernièrement il jouait du hockey solide, très engagé. C’est de la pure malchance. L’important c’est qu’il récupère bien de son opération.»

Le jeune attaquant russe Nikita Scherbak a été rappelé en renfort; il disputera un premier match dans la LNH. En 27 matchs cette saison avec les IceCaps de St-John’s, il marqué 10 buts et récolté 10 aides.

Michel Therrien a expliqué les raisons pour lesquelles le joueur de 21 ans, choix de premier tour (26e), a été rappelé du club-école.

«Il y a une progression, selon les rapports qu’on a, a-t-il dit. Il est beaucoup plus intense, beaucoup plus responsable avec et sans la rondelle. On va voir où il est rendu dans son développement, après un camp d’entraînement moyen. On a tous été un peu déçus.»

Si Alex Galchenyuk semble en avance dans son programme de réhabilitation, ce ne semble pas être le cas de David Desharnais, sorti de la formation en même temps que son coéquipier.

«Il n’y a pas eu de recul, a-t-il affirmé. On était à l’étape où on voulait tester les exercices avec contact et il ne semble pas encore en mesure de prendre des contacts.»

Le cas d’Andrew Shaw est différent de celui des autres blessés du Tricolore, puisqu’il a subi une commotion cérébrale.

«La semaine dernière, il a sauté sur la patinoire, mais il ne sentait pas à 100%, a dit Therrien. Dans ces cas-là, il n’y a aucune chance à prendre. On a décidé de la garder hors de la patinoire.»

Finalement Michel Therrien n’a pas voulu préciser si Paul Byron avait subi une commotion cérébrale se contentant de dire laconiquement que c’était une blessure «au haut du corps.»