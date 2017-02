Michel Therrien congédié; Claude Julien de retour

(98,5 Sports) - Michel Therrien a été remercié par l'organisation du Canadien mardi après-midi. Il sera remplacé par Claude Julien.

«Je tiens à remercier sincèrement Michel pour son travail acharné et sa contribution avec les Canadiens de Montréal pendant huit saisons, incluant les cinq dernières saisons durant lesquelles nous avons travaillé ensemble. La décision de relever Michel de ses fonctions a été difficile, car j'ai beaucoup de respect pour lui. Je considère que le temps est venu pour notre équipe d'avoir un nouveau souffle, une nouvelle voix, une nouvelle direction. Claude Julien est un entraîneur d'expérience, très respecté dans la LNH, qui connait bien le marché de Montréal. Claude a connu beaucoup de succès dans la LNH, et il a remporté la coupe Stanley. Nous avons embauché aujourd'hui le meilleur entraîneur disponible, et l'un des meilleurs de la LNH. Je suis convaincu qu'il saura remettre notre équipe sur le chemin de la victoire», a dit le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin.

Le Canadien occupe toujours le premier rang de la section Atlantique, mais l’équipe connaît une inquiétante baisse de régime depuis plusieurs semaines déjà.

Le Tricolore n’a remporté qu’une seule de ses sept dernières parties et seulement quatre de ses 14 derniers matchs.

Depuis le début de la nouvelle année, l’équipe montre un dossier de 9-10-2.

Sous son règne, Michel Therrien a mené le Canadien à trois participations aux séries.

Le prochain match de l’équipe aura lieu samedi contre les Jets de Winnipeg.

Détails à venir...