Menés par Eric Bledsoe, les Suns tiennent le coup contre les Raptors

PHÉNIX - Eric Bledsoe a obtenu 22 points, Devin Booker a inscrit neuf de ses 19 points au quatrième quart et les Suns de Phoenix ont eu le meilleur sur les Raptors de Toronto au compte de 99-91, jeudi soir.

Les Raptors, qui occupent le deuxième rang de l'Association Est, ont perdu deux matchs de suite pour une première fois depuis le 21 novembre. Les deux formations disputaient une deuxième partie en autant de soirs.



Les Raptors ont tiré de l'arrière pour une bonne partie de la deuxième demie, mais ils ont réduit l'écart à 90-85 sur un tir en foulée de DeMar DeRozan alors qu'il restait 3:25 à jouer au quatrième quart. Les Suns ont toutefois tenu le coup, remportant un deuxième match au cours de leurs huit derniers. Ils ont signé deux victoires de suite à domicile pour seulement une deuxième fois cette saison.



DeRozan et Kyle Lowry ont tous deux amassé 24 points pour les visiteurs.



Booker a réussi un tir en foulée, un lancer franc et un panier de trois points pour procurer une avance de 96-85 aux Suns, avec 1:51 à jouer. Les Raptors n'ont pu venir de l'arrière.



Les Raptors se rendront maintenant à Los Angeles pour y affronter les Lakers, samedi, dans le cinquième match d'une série de six contre des équipes de l'Association Ouest.