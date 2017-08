Mayweather-McGregor : le mythe des gants de 8 onces selon Russ Anber

(98,5 Sports) - On saura finalement samedi soir si toute l'effervescence créée autour de l'affrontement entre le boxeur Floyd Mayweather, probablement le meilleur de sa génération, et la méga star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor au T-Mobile Arena à Las Vegas reposait sur quelque chose de solide.

L’entraîneur, soigneur de coin et commentateur Russ Anber est à Las Vegas. Il sera dans le coin, Badou Jack qui se battra pour le titre WBA des mi-lourds contre Nathan Cleverley.

Il a partagé ses impressions avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, jeudi en début de soirée.

Travaillant aussi pour le compte du réseau TSN, Russ Anber est confronté à un commentateur de MMA qui croit que McGregor va surprendre Mayweather, qu’il va faire des choses qu’il n’a jamais vues, qu’il allait révolutionner la boxe.

«Blablabla, on a eu Sugar Ray Robinson, Archie Moore, Roberto Duran, Joe Louis Muhamed Ali et Sugar Ray Leonard et tu vas me dire qu’un gars du MMA va révolutionner la boxe? a lancé Russ Anber. J’ai de la difficulté à croire ça.»

Contrairement à tous ses combats précédents alors qu’il utilisait des gants de 10 onces, Floyd Mayweather a accepté de porter de gants de 8 onces, des gants supposément à l’avantage des cogneurs comme McGregor. Selon l’expert, les amateurs de boxe sont très mal informés sur la question.

«La différence entre les deux est visible dans la taille du gant, a spécifié Anber. Le gant de 10 onces est plus grand, plus long, plus large, il y a plus d’espace dans le gant. Mais le rembourrage est le même dans les deux types de gants. C’est la largeur du gant qui change.»

Paradoxalement, Conor McGregor n’a pas fait appel à un entraîneur de boxe dans sa préparation, préférant travailler avec son équipe d’entraînement habituelle.

«Je ne pense pas que ç’aurait été une bonne chose de mettre un entraîneur de boxe dans son entourage, estime Russ Anber. Ce n’est pas un gars de boxe. Son style non orthodoxe, les mouvements qu’il va faire, ses habiletés, ses réactions seront tellement différentes de ce que fait un boxeur que ça pourrait être un avantage pour lui.»

En ce qui concerne le déroulement du combat, Russ Anber ne sait plus trop quoi penser étant donné les extravagances des conférences de presse dignes des scénarios de la WWE.

«J’espère que le combat sera honnête, a-til dit. Si c’est ça, je crois que McGegor va faire des rounds, il sait c’est quoi se battre et survivre.»

En conclusion, Russ Anber estime que Conor McGregor est dans une situation gagnante même s’il a peu de chances de battre Floyd Mayweather.

«À moins qu’il perde sur le premier coup de poing, chaque round qu’il va faire et s’il passe la moitié du combat, il aura accompli ça avec le meilleur boxeur des 20 dernières années, lui qui n’a jamais fait un combat de boxe professionnel, ce serait une victoire morale, a conclu Russ Anber.»