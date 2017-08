Matsuyama joue 61 et triomphe à l'Invitation Bridgestone

AKRON, Ohio - Hideki Matsuyama a remporté l'Invitation Bridgestone grâce au meilleur score en quatre décennies à la ronde finale à Firestone.

Matsuyama a inscrit des oiselets à ses trois derniers trous pour signer une carte de 61, moins-9, et effacer un retard de deux coups en ronde finale. Il a ainsi mis la main sur un deuxième titre des Championnats mondiaux de golf, après son triomphe au Championnat HSBC, l'automne dernier, à Shanghaï.



Il a égalé le record du parcours partagé par Jose Maria Olazabal, Tiger Woods et Sergio Garcia.



Matsuyama a pris les commandes au sixième trou, quand il a réussi un roulé de 15 pieds pour un oiselet. Il a terminé la journée à moins-16.



Zach Johnson a terminé en deuxième position, à moins-11, malgré une ronde de 68. Charley Hoffman (66) a suivi à moins-10, devant le Belge Thomas Pieters (71) à moins-8.



Matsuyama et Dustin Johnson ont remporté les cinq derniers tournois des Championnats mondiaux de golf.



Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a inscrit un score 69 pour conclure au sein du groupe à égalité au cinquième rang à moins-7. Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué 68 et a terminé le tournoi à égalité au 66e rang à plus-9.