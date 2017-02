Ligue des Champions: nul entre les Whitecaps et les Red Bulls

HARRISON, New Jersey - Kekuta Manneh a fait bouger les cordages à la 39e minute et les Whitecaps de Vancouver ont soutiré un verdict nul de 1-1 aux Red Bulls de New York, mercredi, lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF.

Bradley Wright-Phillips a répliqué pour les Red Bulls à la 62e minute.



L'attaquant des Whitecaps Cristian Techera a écopé un carton rouge à la 70e minute après une faute sévère.



Le gardien des Whitecaps David Ousted a repoussé un penalty de Sacha Kljestan à la 47e minute. À l'autre bout du terrain, Luis Robles a stoppé trois tirs.



Le match retour de la série au total des buts sera présenté le 2 mars au BC Place.



Les Whitecaps étaient privés de quatre attaquants, dont Yordy Reyna, Christian Bolanos et Nicolas Mezquida, tous blessés. Le joueur désigné Fredy Montero était resté chez lui pour se préparer pour le match retour.