Ligue des Champions: la Juventus bat Porto, réduit à 10,

PORTO, Portugal - Deux réservistes ont trouvé le fond du filet en deuxième demie et la Juventus de Turin a défait le FC Porto 2-0, mercredi, après avoir joué avec un homme en plus pendant une heure lors de leur match aller de la ronde des 16 de la Ligue des Champions.

Marko Pjaca et Dani Alves ont brisé l'impasse avec des buts à la 72e et à la 74e minute et ils ont ainsi offert une avance confortable aux champions italiens.



Le défenseur de Porto Alex Telles a été expulsé à la 27e minute après avoir commis deux fautes dangereuses.



Pendant ce temps à Séville, Pablo Sarabia et Joaquin Correa ont marqué pour les locaux dans une victoire de 2-1 contre Leicester.



La Juventus a profité de son avantage numérique pour coincer Porto dans son territoire et Pjaca a finalement ouvert la marque cinq minutes après son entrée dans le match.



Alves a fait encore mieux, en touchant la cible seulement deux minutes après son arrivée sur le terrain.



«Nous avons pu frapper deux fois quand ils ont commencé à se fatiguer, exactement comme (l'entraîneur Massimiliano) Allegri nous l'avait dit, a raconté le milieu de terrain de la Juventus Miralem Pjanic. Il nous a dit de rester calmes et sereins et d'attendre le bon moment, parce qu'il allait éventuellement se présenter.»



Telles a été renvoyé au vestiaire après qu'il eut fauché Stephan Lichtsteiner. Il avait reçu un premier carton jaune deux minutes plus tôt pour un tacle à deux pieds contre Juan Cuadrado.



L'entraîneur de Porto, Nuno Espirito Santo, a remplacé l'attaquant Andre Silva, auteur de cinq buts dans la compétition continentale cette saison, et a restructuré sa défense en insérant Miguel Layun.



Les visiteurs ont tranquillement augmenté la pression sur Porto et Layun a gaffé sur le but de Pjaca, quand il a dévié une passe vers le milieu de terrain croate dans la surface de réparation.



Quelques instants plus tard, le gardien de Porto Iker Casillas n'a rien pu faire contre la frappe parfaite d'Alves, après un centre d'Alex Sandro.



«Le défi est encore plus grand maintenant, mais ce n'est pas terminé», a rappelé Espirito Santo.



De son côté, Allegri a préféré être prudent dans ses commentaires.



«Porto s'est bien défendu, mais mes joueurs ont bien fait. Ils ont été patients et ont attendu le bon moment, a-t-il déclaré. En Ligue des Champions, tout est possible. Nous allons approcher le match retour comme si le pointage était de 0-0.»



Pour sa part, Séville a signé la victoire malgré un penalty raté et le club espagnol n'est plus qu'à un verdict nul d'une première participation aux quarts de finale de la Ligue des Champions en près de 60 ans.



«Nous étions de loin la meilleure équipe, avec une dizaine de vraies occasions de marquer, mais nous n'avons pas été en mesure de prendre l'avantage espéré, a mentionné l'entraîneur de Séville, Jorge Sampaoli, qui a regardé le match à partir des gradins en raison d'une suspension. Nous méritions mieux.»



Jamie Vardy a permis aux visiteurs de rester dans le coup en marquant à la 73e minute lors d'une des rares chances provoquées par les champions anglais au Stade Ramón Sánchez Pizjuán.



«Nous avons souffert, a admis l'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri. Nous avons mieux fait vers la fin et le but marqué nous ouvre la porte pour le match retour. Ils seront les favoris, mais nous avons connu de grands matchs devant nos partisans lors de ce qui a été une saison très étrange pour nous jusqu'ici.»



Correa avait raté un penalty à la 15e minute pour Séville, qui n'a pas franchi la ronde des 16 depuis 1958.