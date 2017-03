Lightning : «On n'a jamais baissé les bras» -Julien Brisebois

(98,5 Sports) - Le Lightning de Tampa Bay est sur une impressionnante lancée depuis que la formation a atteint les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 2 février. Entretien avec Julien Brisebois, l'adjoint du directeur général de l'équipe, Steve Yzerman. Le Québécois parle de la course aux séries et des récentes transactions effectuées au sein de son club.

Le Lightning a remporté ses quatre dernières rencontres. L'équipe floridienne a une excellente fiche de sept gains, deux défaites et un revers en prolongation au cours de ses 10 derniers matchs.

Le Lightning de Tampa Bay (77 points) se démène actuellement pour obtenir une place dans les séries éliminatoires. Les Islanders (77 points), les Maple Leafs (76 points) et les Flyers (72 points) luttent avec le Lightning afin d’être l’une des équipes repêchées en séries éliminatoires.

«On a toujours cru en notre équipe, a affirmé Brisebois en entrevue avec Mario Langlois, jeudi. Nos joueurs sont sur une belle séquence. Ils croient qu’ils ont des chances d’accéder aux séries et c’est primordial.»

Par ailleurs, Julien Brisebois a énuméré quelques raisons qui ont incité la direction du Lightning à échanger certains de ses joueurs (dont Brian Boyle et Ben Bishop) avant la date limite des transactions, le 1er mars.

«On pensait à l’an prochain au moment de faire ces transactions. Mais on pensait quand même à la saison en cours… On devait libérer de l’espace sur la masse salariale durant cette campagne afin de pouvoir absorber les bonis à la performance d’Andrei Vasilevskiy, Jonathan Drouin et Brayden Point.

À défaut de faire cela, leurs bonis auraient été reportés à la saison prochaine. On aurait donc commencé l’année suivante avec au-delà d’un million de dollars de retard sur le plafond salarial des autres équipes. On ne pouvait pas se permettre de faire ça. En plus, on va devoir signer de nouvelles ententes [en 2017-2018]. Cela dit, iI n’était pas question de baisser les bras, même si on savait que ce ne serait pas facile [pour le reste de la saison].»

Malgré le départ de Bishop, Filppula et Boyle, le Lightning ne s’est pas laissé abattre, selon Brisebois. «Avant ces transactions, on était à cinq points du huitième rang; aujourd’hui on est à égalité des Islanders. Il suffit de continuer…»

Brisebois s’est dit convaincu que son jeune gardien de 22 ans, Andrei Vasileskiy, qui a signé six victoires en sept matchs, allait continuer à livrer la marchandise. Il est aussi satisfait des performances récentes de l'attaquant Nikita Kucherov, qui est en feu depuis quelques semaines.

»»» Veuillez écouter l’intégralité de l’entrevue accordée par Julien Brisebois.