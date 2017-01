LHJMQ: Les Huskies se hissent en tête du classement

ROUYN-NORANDA, Qc ? Les Huskies de Rouyn-Noranda ont marqué quatre buts sans riposte au troisième vingt, dont trois en un peu plus de quatre minutes en deuxième moitié de période, et ils ont infligé un revers de 5-1 aux Cataractes de Shawinigan dans l'un des cinq matchs au programme de la Ligue de hockey junior majeur du Québec samedi.

Ce gain permet aux Huskies de se hisser au premier rang du classement général du circuit Courteau avec 58 points, deux de plus que les Cataractes et les Sea Dogs de Saint-Jean, inactifs samedi.



Les Huskies ont joué un match de plus que ces deux formations.



Jean-Christophe Beaudin a amorcé la pétarade des Huskies en troisième en faisant bouger les cordages à 6:59, brisant alors l'égalité de 1-1.



Peter Abbandonato a inscrit le but d'assurance à 14:45 et Antoine Waked a concrétisé la victoire en logeant le disque dans un filet désert à 17:50. Gabriel Fontaine a tourné le fer dans la plaie des Cataractes en réussissant son 15e de la saison, à 19:02.



Après une première période sans but, Manuel Wiederer avait permis aux Huskies de prendre les devants à 3:51 de la période médiane, mais Samuel Bucek a égalé le score seulement 16 secondes plus tard.



Remontées



À Charlottetown, les Islanders se sont relevés d'un déficit de deux buts qu'ils accusaient après moins de dix minutes en première période et ils ont défait les Tigres de Victoriaville 5-3.



Alex Dostie (2-1), Filip Chlapik (1-2) et Pierre-Olivier Joseph (0-3) ont été les artisans de cette remontée qui a permis aux Islanders de s'approcher à deux points des Sea Dogs et du premier rang de la section Atlantique. Les Sea Dogs ont toutefois joué un match de moins.



La victoire des Islanders est venue gâcher la belle soirée de travail d'Ivan Korosenkov, auteur de deux buts et une aide. Elle a aussi fait glisser les Tigres au neuvième rang du classement général, derrière les Saguenéens de Chicoutimi qui ont renversé le Drakkar de Baie-Comeau 3-2, en prolongation.



Olivier Galipeau a couronné une poussée de trois buts sans riposte en marquant à 1:39 de la période supplémentaire.



Vincent Tremblay-Lapalme a amorcé la remontée à 7:20 de la troisième période et Frédéric Allard l'a imité environ six minutes plus tard.



D'Artagnan Joly, en première période, et Ivan Chekhovich, en deuxième, ont réussi les filets du Drakkar.



À Val-d'Or, Anderson MacDonald a marqué un but et ajouté une aide et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Foreurs 4-1.



À Moncton, Charles-Olivier Ouellet a trouvé le fond du filet à 3:54 de la prolongation et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu les Wildcats 3-2.