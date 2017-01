LHJMQ: Les Cataractes battent le Phoenix 4-2

SHAWINIGAN, Qc - Dennis Yan a inscrit deux buts en un peu plus de quatre minutes au milieu de la troisième période, et les Cataractes de Shawinigan ont arraché une victoire de 4-2 au Phoenix de Sherbrooke, dans l'une des sept rencontres à l'affiche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec vendredi soir.

Les Cataractes s'étaient forgé une avance de 2-0 grâce aux filets de Justin Bernier et de Samuel Guilbault, mais le Phoenix a ramené les deux formations à la case de départ. Alexander Krief a d'abord touché la cible à 19:24 de la période médiane, et Julien Pelletier a égalé le score dès la 43e secondes du troisième vingt.



Ce gain a permis aux Cataractes de conserver leur avance de deux points sur les Sea Dogs de Saint-Jean, qui ont défait le Titan d'Acadie-Bathurst 5-1.



Matthew Highmore a mené l'attaque des vainqueurs avec deux buts et une passe lors d'une première période de quatre buts.



Highmore a d'abord participé au but de Simon Bourque, qui procurait aux Sea Dogs une avance de 2-0. Après le seul filet du Titan, par Christophe Boivin, Highmore a inscrit ses 22e et 23e de la saison dans un intervalle d'environ trois minutes tard au premier vingt.



Grâce à cette victoire, les Sea Dogs ont consolidé leur avance au premier rang de la section Maritimes.



Les Sea Dogs détiennent maintenant une avance de trois points sur les Islanders de Charlottetown qui se sont inclinés 4-2, à domicile, face aux Screaming Eagles du Cap-Breton.



Phélix Martineau, avec son 19e de la campagne, a brisé l'égalité de 2-2 à 15:34 du troisième vingt.



Dans un autre match disputé dans les provinces maritimes, les Mooseheads d'Halifax ont facilement battu les Wildcats de Moncton 6-2.



Nico Huisher a récolté deux buts et deux passes pour les Mooseheads, qui ont dirigé 46 tirs en direction du gardien Matthew Waite. Frédéric Aubé a également marqué deux fois tandis Maxime Fortier obtenait un but et deux mentions d'aide.



Les Huskies explosent



À Rouyn-Noranda, les Huskies ont marqué quatre buts sans riposte en deuxième période en route vers une victoire de 8-2 face aux Remparts de Québec.



Antoine Waked a d'abord réussi son 21e but de la saison, pour égaler le score 1-1 à 6:40 de la deuxième période. Peter Abbandonato a brisé l'impasse à 10:48 et Gabriel Fontaine a doublé l'avance des Huskies, 70 secondes plus tard. Waked a complété la pétarade à 17:13.



Les Huskies, qui ont ajouté quatre buts en troisième, ont rejoint les Sea Dogs au deuxième rang du classement général avec 52 points, deux de moins que les Cataractes.



À Boisbriand, Miguel Picard et Rémy Anglehart ont fait vibrer les cordages dans un intervalle de 24 secondes en première période et l'Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Saguenéens de Chicoutimi.



Le gardien Francis Leclerc a fait face à 20 rondelles et a récolté un troisième blanchissage. L'Armada, qui a été limité à 19 tirs, s'est hissé au quatrième rang du classement général avec 50 points, un de plus que Charlottetown.



À Victoriaville, une poussée de trois buts sans riposte en deuxième période a guidé les Tigres vers une victoire de 6-2 contre les Olympiques de Gatineau.



Jimmy Huntington et Ivan Kosorenkov ont inscrit deux buts chacun.