Les Yankees ramènent les Jays sur terre

TORONTO - Todd Frazier a frappé un circuit et a récolté trois points produits pour permettre aux Yankees de New York de prendre une avance importante en fin de rencontre et vaincre les Blue Jays de Toronto 11-5, mercredi soir.

Les Yankees (60-52) ont ajouté deux points en huitième manche et trois autres lors de la manche finale face au releveur Taylor Cole, à ses débuts dans les Majeures.



«Nos releveurs se font exploiter et c'est ce qui se produit», a déclaré le gérant de la formation torontoise, John Gibbons.



Menés par Frazier, les derniers frappeurs de l'alignement des Yankees ont fait mal aux Blue Jays. Les sixième, septième, huitième et neuvième frappeurs de la formation ont permis aux leurs d'inscrire neuf points.



Frazier, Gary Sanchez et Didi Gregorius ont cogné des circuits en solo rapidement dans la rencontre aux dépens du jeune lanceur Nick Tepesch. Les Yankees ont par la suite ajouté trois points en cinquième pour prendre les devants 6-2.



Mais les Blue Jays (53-60) ont continué de menacer.



Jose Bautista a claqué son 18e circuit de la saison en amorçant la cinquième manche. Ryan Goins a ensuite frappé un double d'un point et Josh Donaldson un simple d'un point pour réduire l'écart à 6-5 en sixième.



Les Yankees ont ensuite creusé l'écart en huitième grâce au double de deux points de Ronald Torreyes, claqué face à Cole, le sixième lanceur à s'amener au monticule chez les Jays. Le lanceur de 27 ans a accordé un double, un simple, un but sur balles et un second simple, après avoir atteint un coureur.



«Je croyais que nous avions une chance de l'emporter, mais ils ont bousillé toutes leurs chances à ce moment», a ajouté Gibbons.



Cole a mis un terme à la manche en retirant le cogneur Aaron Judge grâce à des prises.



«Je crois que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, a raconté Cole. Quel joueur, surtout avec la saison qu'il connaît. «Je suis simplement heureux d'être ici. Beaucoup de sacrifices. C'est simplement une belle leçon d'humilité. J'aurais souhaité connaître un meilleur sort... Tu continues de t'acharner.»



Le releveur Chad Green (2-0) a obtenu la victoire. Les Yankees, qui s'étaient inclinés à six reprises en neuf rencontres, ont ainsi égalé la série de trois matchs.



Tepesch (0-2) a quitté le monticule en cinquième manche après avoir offert à l'adversaire un but sur balles et un double, alors qu'il n'y avait qu'un seul retrait. Après avoir retiré un frappeur sur des prises, le releveur Leonel Campos a concédé trois points sur des doubles consécutifs de Frazier et Jacoby Ellsbury, qui ont permis aux Yankees de prendre une avance confortable de 6-2.



Tepesch remplaçait Cesar Valdez, blessé, qui devait à son tour occuper le poste à la place d'Aaron Sanchez. Le droitier de 28 ans, acquis des Twins du Minnesota le 24 juin dernier, a accordé cinq points en huit coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré quatre adversaires grâce à des prises.



Il s'agissait de son 42e départ en carrière dans la MLB, mais son troisième seulement depuis 2014.