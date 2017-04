Les Sénateurs, comme le Canadien (vidéo)

(98,5 Sports) - Comme le Canadien de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa ne pouvaient se permettre de perdre le deuxième match de leur série face aux Bruins de Boston à domicile. Comme le Canadien, les Sénateurs étaient en déficit en troisième période. Et comme le Canadien, ils l'ont emporté en prolongation.

Dion Phaneuf a touché la cible lors des premiers instants de la prolongation, permettant aux Sénateurs de vaincre les Bruins 4-3.

Phaneuf a semé l'hystérie au Centre Canadian Tire alors qu'il a déjoué Tuukka Rask à 1:59 de la période supplémentaire. Les Sénateurs sont venus de l'arrière en troisième, eux qui étaient en déficit de 3-1. Ils ont créé l'égalité grâce à deux buts en deux minutes et 28 secondes.

